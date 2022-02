Ziekenhuisdeskundige Caroline van der Plas is klaar met coronabeleid Rutte IV: “Onderscheid maken mét COVID of dóór COVID?”

De ziekenhuizen zien het aantal coronapatiënten weer toenemen. Huivering alom, zou je denken. Steeds meer (oppositie) politici kijken inmiddels met argusogen naar de bangmakerij. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat er het afgelopen etmaal 154 nieuwe coronapatiënten werden binnengebracht in de Nederlandse hospitalen. BBB-bewindsvrouw Caroline van der Plas vraagt zich op Twitter hardop af welke kant het kabinet Rutte IV precies wil opgaan.

154 nieuwe coronapatiënten zorgt weliswaar voor de grootste stijging met betrekking tot aan corona-gerelateerde ziekenhuisopnames sinds eind 2020. De vraag is alleen wat dat precies zegt. Zo stelt Caroline van der Plas terecht: “Eerst onderscheid maken mét COVID of dóór COVID?” Van der Plas is tegenwoordig ook een expertise op het gebied van ziekenhuiszorg. Onlangs werd namelijk bekend dat ze deelneemt aan een nieuw televisieprogramma.

Caroline van der Plas, Rachel Hazes, Natasja Froger en Philippe Geubels gaan voor het programma BN’ers in het Ziekenhuis: Leren van de Helden aan de slag in het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. In het programma ervaren de deelnemers hoe het is om in een ziekenhuis te werken tijdens corona. Zodoende is Van der Plas momenteel niet alleen hard aan het werk in het ziekenhuis in Gouda, maar doet ze inmiddels ook genoeg ervaring op om een mening te vormen over de actuele situatie rondom corona.

Van der Plas: “Vandaag in het ziekenhuis geweest: van 11 COVID-patiënten lag er minimaal 25% op COVID-afdeling met andere aandoening. Alleen omdat ze positief waren getest lagen ze op COVID-afdeling.” Kijk, en daar heeft Van der Plas natuurlijk een punt. Want zoals ze vervolgens zegt: “Zonder onderliggende aandoeningen lagen deze patiënten daar waarschijnlijk niet.”

Eerst onderscheid gaan maken: MET Covid, of DOOR Covid? Vandaag in ziekenhuis geweest: van 11 Covid patiënten lag er minimaal 25% op Covid afdeling met andere aandoening. Alleen omdat ze positief waren getest lagen ze op Covid-afdeling. Zonder onderliggende aandoening wrs niet https://t.co/YoCkCqt2Rv — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 7, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Behalve kritische politieke denkers zoals PVV´er Fleur Agema, zijn ook praktijkkenners zoals Caroline van der Plas zeer welkom om het kabinet Rutte IV even los te zingen van hun eigen politieke kronkels. Want voor de afwikkeling van de coronacrisis moeten we overduidelijk niet zijn bij partijen zoals de VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Zorgmoeder des Vaderlands Fleur Agema zei het al: