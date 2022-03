Baudet legt uit: de NFT’s van Amsterdam Books ‘Thierry vs Schwab’ brengen geweldige kansen met zich mee

Eerder dit weekeinde berichtten wij al dat de nieuwe uitgever Amsterdam Books – van Thierry Baudet, Ralph Dekker, Freek Jansen – bijzonder innovatief bezig is. De uitgever komt namelijk met een NFT-verkoop aanstaande maandag, in verband met het boek van Baudet, Het Coronabedrog. Om te begrijpen welke gedachte hierachter gaat sprak ik met de FVD-voorman.

Thierry, volgens mij zijn jullie de eerste politieke partij en/of uitgever in Nederland die met NFT’s gaan werken. Trump verkocht ze laatst ook, dat wel. Wat is het doel achter jullie NFT’s precies?

De NFT’s worden uitgegeven door Amsterdam Books en hebben een aantal use cases die uniek zijn voor de wereld van uitgeverijen.

Ze worden ten eerste toegepast om schrijvers meer in verbinding te brengen met hun lezers. De NFT’s dienen hiervoor als digitaal entree-bewijs in een exclusieve Telegram groep waar schrijvers zoals ik ook in zitten. Op die manier kun je een community bouwen van mensen die met elkaar in discussie treden rondom een boek of een thema. Hiermee voorziet Amsterdam Books in een belangrijke behoefte, die door uitgeverijen traditioneel niet wordt benut.

Ten tweede leggen de NFT’s ook onomstotelijk het bezit ervan vast op een blockchain en heb je als eigenaar het recht om de NFT’s door te verkopen of tentoon te stellen.

Ten derde krijgen eigenaren van de NFT’s ook toekomstige airdrops van nieuwe NFT’s en previews van boeken die nog moeten worden gepubliceerd door Amsterdam Books. Ook krijgen NFT-eigenaren delen van manuscripten te zien of de mogelijkheid om als eerste een boek te mogen kopen. Er zijn talloze leuke acties mogelijk rondom NFT’s waar we mee gaan experimenteren.

Ten vierde, geven de NFT’s ook toegang of korting tot bepaalde evenementen van Amsterdam Books.

Tot slot, wordt dit ook gedaan om te laten zien dat Amsterdam Books erg innovatief is binnen het landschap van uitgeverijen. We doen dingen graag wat anders en creatiever. Zulke use cases maken het ook echt waard om de NFT’s te kopen.

Wat kunnen we inhoudelijk (qua design en extra’s) verwachten? Ik begrijp dat de strijd tegen het World Economic Forum (WEF) centraal staat?

Het centrale thema is inderdaad de strijd tegen het WEF. Qua design is het geïnspireerd door Street Fighter II, een computerspel waar onze designer bij Amsterdam Books vroeger fan van was. De digitale werken bestaan uit twee verschillende reeksen. De eerste is een Baudet vs Schwab, waarin je mij tegenover Schwab ziet staan zoals je dat ook vaak bij vechtspellen ziet. De tweede is een gevecht tussen mij en Schwab, waarbij ik hem een rake klap geef in zijn gezicht.

De NFT bestaat uit verschillende lagen, zoals achtergrond, kleding, ogen, handen, mondkapje of geen mondkapje etc. Er zijn verschillende versies van deze verschillende attributen die weer op willekeurige wijze met elkaar worden gecombineerd, zodat je uiteindelijk een reeks gevarieerde werken krijgt.

Het was hartstikke leuk om zo creatief te werk te gaan. Hoewel de onderliggende boodschap uiterst triest is, wilden we graag iets maken wat kleurrijk en grappig is. Zo hebben we voor de lol een aantal zeldzame NFT’s waarbij Schwab reptielen-ogen heeft.

Hoe gaat het verkocht worden? Gaan jullie werken via een website als Crypto.com of hoe gaat het precies?

De Baudet vs Schwab NFT’s gaan in eerste instantie verkocht worden via Open Sea, de allergrootste NFT marktplaats. We gebruiken hierbij de Polygon chain, voornamelijk vanwege de transactiekosten en de bewezen snelheid. We houden ondertussen ook andere marktplaatsen en blockchains in de gaten. Er gebeurt momenteel zoveel binnen de cryptowereld, dat we continu blijven experimenteren.