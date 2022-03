Revolutie in boekenwereld: maandag lancering NFT’s voor Het Coronabedrog

De nieuwe uitgever Amsterdam Books – van de mensen achter FVD zoals Ralph Dekker, Freek Jansen en Thierry Baudet – komt maandag met een geweldig innovatief project. Op die dag vindt namelijk de lancering plaats van NFT’s gerelateerd aan het nieuwe boek van Baudet, Het Coronabedrog.

Vorige maand schreef ik al dat Het Coronabedrog spoedig zou uitkomen. Een paar dagen geleden was het raak. Mensen die het boek voorbesteld hadden kregen het al toegezonden, en een tweede druk komt er over een paar dagen aan. Het gaat dus heel goed met de verkoop. Dat mag ook wel, want het is werkelijk een bijzonder belangrijk werk. Het legt op bijzonder heldere wijze uiteen waar het coronabedrog werkelijk om gaat. Wat het echte doel is, welke rol het World Economic Forum speelt, en wat voor soort wereld wij ingerommeld worden.

Het Coronabedrog NFTs

Hoe dan ook, de inhoud van Het Coronabedrog is niet het enige revolutionaire aan het boek. Want Amsterdam Books heeft zojuist aangekondigd dat maandag nog een enorme innovatie plaatsvindt (voor een boek). Maandag vindt namelijk de lancering plaats van NFTs van het boek.

Het idee van de NFTs (Non-Fungible Tokens) is dus dat je via Blockchain een uniek ‘artwork’ in handen kan hebben van Het Coronabedrog. Vervolgens bepaal jij als eigenaar waar het werk getoond wordt en wanneer. En natuurlijk kun je ook zelf bepalen wat je ermee doet: het behouden of verkopen. Want ja, NFTs zijn natuurlijk ook een fantastische manier om geld te verdienen.

Op deze manier kan Amsterdam Books blijven verdienen aan de boeken én de ‘art,’ maar de lezer zélf kan het óók zien als een geweldige investering.

Baudet vs. Schwab

Qua design zijn de NFTs schitterend. De strijd tegen het World Economic Forum (WEF) en de grondlegger ervan, Klaus Schwab, staat namelijk centraal. Het thema is dan ook: Baudet vs. Schwab.

Op de art zie je dan ook een soort van superhero Baudet het opnemen tegen Schwab. Elke keer op een andere manier, in een ander design. Natuurlijk ben ik pro-FVD, dus ik vind het sowieso een mooi project, maar dit is objectief gezien ook écht a) heel slim en b) geweldig innovatief.

De lancering vindt maandag dus plaats op de website van Amsterdam Books. Als je ook zo’n Baudet vs Schwab NFT wilt bezitten (als investering of als hebben-hebben-hebben) kun je daar over twee dagen dus terecht.