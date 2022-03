Achterlijke Volt-leider Laurens Dassen maakt het allemaal erger: ‘Nieuwe regel om Gündogan te lozen’

Laurens Dassen wil dinsdag (morgen dus) een vergadering beleggen met Marieke Koekkoek én Nilüfer Gündogan. Daarbij wordt dan een nieuwe regel aangenomen door Koekkoen en Dassen om hun voormalige mattie te lozen. Leuk bedacht, alleen zeggen experts dat dit plan volstrekt achterlijk is.

De driekoppige fractie van Volt komt morgen (als het goed is bij elkaar) om te overleggen over een nieuwe regel. Die regel is: als er (serieuze) meldingen zijn van grensoverschrijdend gedrag kan iemand uit de fractie gezet worden. Het is, hoe kan het ook anders, natuurlijk bedoeld om Gündogan te lozen.

Maar experts vinden die strategie volstrekt bezopen. Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit in De Telegraaf dat dit “erg onverstandig” is. “Volt probeert nu allemaal procedures in te stellen, maar dat is helemaal niet nodig. Als er sprake is van een bedorven werkverhouding, wat hier duidelijk het geval is, dan mogen Dassen en Koekkoek gewoon bepalen dat mevrouw Gündoğan uit de fractie moet.”

Het oordeel van de rechter dat Gündogan terug moest in de fractie was volstrekt belachelijk, maar “er zijn sinds de uitspraak genoeg nieuwe gebeurtenissen geweest om de banden met Gündoğan te verbreken. Als zij het daar niet mee eens is, kan ze opnieuw een kort geding aanspannen.”

Wim Voermans van de Universiteit Leiden is het daar helemaal mee eens. Door de rechter te volgen in een uitspraak die nergens op slaat maken ze er een puinhoop van. Ze kunnen Gündogan er gewoon uitgooien omdat er na het kort geding toch weer zaken gebeurd zijn. Als Gundotje het daar niet mee eens is kan ze nog een keer naar de rechter stappen, maar de kans dat ze nóg een keer gelijk krijgt is ongeveer nihil. Fracties mogen immers gewoon min of meer doen en laten wat ze willen met leden. Er is geen verplichting om iemand erin te houden.

Maar bij Volt hebben ze dat blijkbaar niet door waardoor er nu hilarisch chaotische situatie gecreëerd wordt. Wat een faalhazen!