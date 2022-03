Amsterdamse ‘transparantiewethouder’ Rutger Groot Wassink (GL) verwijdert alle tweets én blokkeert politici

GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink laat zich weer eens van zijn meest doortrapte kant zien. Afgelopen weekend heeft deze ‘transparantiewethouder’ al zijn tweets verwijderd en diverse politici geblokkeerd. De man heeft duidelijk iets te verbergen!

Het verlies van GroenLinks in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week valt Rutger Groot Wassink kennelijk behóórlijk zwaar. de PvdA kwam als grote winnaar uit de bus, waardoor formateur Lodewijk Asscher (PvdA) nu een coalitie mag gaan smeden.

Dan helpt het natuurlijk niet als je Asscher ooit een ‘lutser’ hebt genoemd op Twitter. En de VVD, die ook een mogelijke coalitiepartij is, een partij van ‘faalhazen’ noemen schiet dan ook niet erg op. Of wellicht ging het om zijn tweets over defensie, waarin hij zei dat het verdedigen van landsgrenzen ‘volstrekt achterhaald’ was en ‘niet de functie van een leger’ is, wat hem betreft. Daarnaast werden PvdD-voorman Johnas van Lammeren, CU-duoraadslid Hélène de Bruine en CDA’er Bowine Michel zonder pardon geblokkeerd, meldt De Telegraaf.

Het is overduidelijk dat de ‘transparantiewethouder’ Groot Wassink doorheeft dat zijn eigen tweets nu tegen hem kunnen werken. En in een wanhoopsdaad probeert hij nu te redden wat er te redden valt. Het principe van transparantie, waar de man altijd zo hard op ging, laat hij nu ineens varen. Zijn Twitteraccount is volgens hem nu ineens ‘privé en is het daarom ook privé hoe hij daarmee wil omgaan’. Mooi makkelijk!

Het is toch werkelijk onvoorstelbaar wat voor een natte dweil Rutger Groot Wassink eigenlijk is. Denk dan beter na over wat je zegt of zeg gewoon niets. Dit soort zelfcensuur, puur uit politiek opportunisme, is wel echt heel erg sneu. Maar kennelijk wil hij ons ook nog doen geloven dat het allemaal puur toevallig is dat hij dit nu doet. Zelfs het lef om eerlijk voor zijn beweegredenen uit te komen heeft hij niet…