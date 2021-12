GroenLinks-wethouder Groot Wassink moffelt rapport dat negatief bericht over niet-westerse allochtonen weg: “Zeg maar dat ik op vakantie ben”

Diversiteitsdrammer en wethouder namens GroenLinks Amsterdam Rutger Groot Wassink heeft een onwelgevallig rapport over anti-homogeweld weggemoffeld. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de daders veelal mensen met een niet-westerse achtergrond zijn. Groot Wassink wilde dat persvragen over dit rapport werden “afgehouden”.

Tsja wat moet je als diversiteitsdrammende wethouder doen als de cijfers in een rapport je niet bevallen? De resultaten zo snel mogelijk bagatelliseren, persvragen ontwijken en het rapport wegmoffelen. Dat is wat GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink heeft gedaan toen hij het rapport over het anti-homogeweld in zijn stad in handen kreeg.

Eerder bleek al dat Groot Wassink de publicatie van het rapport had vertraagd. De resultaten waren er al in februari van dit jaar, maar werden pas in de zomer naar de Amsterdamse raad gestuurd. De Telegraaf heeft nu gevoelig appverkeer in handen gekregen die nog meer zoetsappige nieuwtjes aan het licht brengen over de Amsterdamse diverstiteitsmarxist.

Uit het appverkeer wordt duidelijk dat alles uit de kast wordt gehaald om kritische persvragen te voorkomen. Ambtenaren verzinnen smoesjes om Groot Wassink wat ademruimte te geven. Journalistieke media krijgen namelijk geen antwoord op hun kritische vragen: ze krijgen te horen dat het zomerreces is en dat Groot Wassink op vakantie is en niet bereikbaar is. Ondertussen blijkt dat Groot Wassink druk aan het appen is met zijn ambtenaren op het moment dat zij deze slechte smoesjes naar journalisten sturen.

Terwijl Rutger Groot Wassink en zijn team van diversiteitdrammers iedereen de maat nemen over inclusiviteit en institutioneel racisme, nemen ze het zelf niet zo nauw met transparantie en bestuurlijke openheid. De gelederen werden gesloten om kritiek te weren. Van GroenLinksers moet je dus ook niet al te veel verwachten als ze pleiten voor een nieuwe bestuurscultuur.