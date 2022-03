Bemoeizuchtig kabinet wil fastfood aan banden leggen: “Er moet echt iets gebeuren!”

Het kabinet Rutte IV wil dat het moeilijker wordt voor fastfoodketens om (nieuwe) restaurants te openen. Ook wil de regering ervoor zorgen dat ze minder gemakkelijk reclame kunnen maken voor zichzelf. Want dit kabinet heeft natuurlijk het allerbeste met ons voor. Dat blijkt wel uit alle andere beleidsmaatregelen. Toch?

De afgelopen jaren heeft het kabinet gelogen en bedrogen over… nou ja, over van alles en nog wat. ‘Coronamaatregelen’ die totaal niet hielpen om onze gezondheid te beschermen werden desalniettemin geïmplementeerd. Toeslagengezinnen zijn financieel geruïneerd door een misdadige Belastingdienst. Kinderen zijn zelfs onterecht afgepakt van hun ouders. De belastingen zijn verhoogd waardoor mensen nauwelijks rondkomen. Energieprijzen stijgen steeds verder, onder meer door accijnzen en andersoortige belastingen. En het maakt de overheid allemaal niets uit.

Maar opeens moeten wij geloven dat dit kabinet onze gezondheid héél belangrijk vindt. Het kabinet wil het aanbod van fastfood namelijk aan banden leggen, en het zelfs moeilijker te maken voor fastfood-ketens om reclame te maken. Dit allemaal om onze gezondheid en welzijn te beschermen. Haha!

Kabinet wil invoering 'fastfoodwet' pic.twitter.com/Vb9Vuek2JZ — NOS Teletekst (@Teletekst) March 18, 2022

“Eén op de zeven kinderen is nu te zwaar en in lagere sociale klassen is dat zelfs één op de drie,” aldus staatssecretaris Van Ooijen. “Het gaat de verkeerde kant op.” Daarom wil hij het óók mogelijk maken voor scholen om snoepjes en snacks “te beperken.” Later dit jaar zal hij daarvoor de “opties” presenteren aan de Tweede Kamer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk is iedereen het erover eens dat onze gezondheid het kabinet gestolen kan worden. Dus dan is de vraag: Waarom doen ze dit dán? Wat is het grote doel hierachter? We weten dat de gezondheid van onze kids die psychopaten niet boeit. Dus dan moet er iets anders gaande zijn.

Het zal toch niets te maken hebben met iets simpels als… uitbreiding van de macht van de overheid én een opmaat naar het in het algemeen bepalen van wat we mogen eten, he?