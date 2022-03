Bol.com gaat op de knieën na bestsellerstatus Het Coronabedrog: ‘Na onderzoek besloten het boek wél te verkopen’

Toen Thierry Baudet en zijn uitgever Amsterdam Books zijn nieuwe werk Het Coronabedrog op de markt brachten hoopten ze natuurlijk dat het ook verkocht zou worden door bol.com. Dat is immers de grootste online boekenwinkel van Nederland. Maar bol weigerde. Want er zou mogelijk “misleidende informatie!” instaan. Nu blijkt “na onderzoek” van Bol dat dit allemaal toch wat anders zit. En dus heeft de website besloten om direct na de aankondiging dat Het Coronabedrog een nummer 1 bestseller is, het boek tóch te gaan verkopen.

Joh.

Het is vandaag een heel mooie dag voor Thierry Baudet. Zijn nieuwe boek Het Coronabedrog staat namelijk op nummer 1 in de landelijke en gerespecteerde Bestseller 60 lijst. Op Twitter gaf hij aan daar ontzettend blij mee te zijn, ook al omdat het boek straal genegeerd wordt door de mainstream media en zelfs geboycot wordt door Bol.com.

Bol.com: wij gaan het boek toch maar wel verkopen

Lezers van het boek hebben Bol.com nu gevraagd waarom het boek daar eigenlijk niet verkocht wordt. En zie! Plotseling, opeens, zomaar maakt de website een draai van 180 graden!

We hebben onderzoek gedaan op basis van meldingen over mogelijk misleidende informatie. Na dit onderzoek is besloten dat het boek wel door ons verkocht zal worden, en deze zal vanaf morgen op de website te vinden zijn met aanvullende informatie. — bol.com (@bol_com) March 9, 2022

“We hebben onderzoek gedaan op basis van meldingen over mogelijk misleidende informatie,” aldus het officiële Twitteraccount van Bol.com. “Na dit onderzoek is besloten dat het boel we door ons verkocht zal worden.”

Oh? Dus je krijgt meldingen van politieke vijanden en daarom besluit je om zo’n boek gewoon maar te boycotten? Lekker dan.

Hoe dan ook, die positie is “na onderzoek” dus veranderd. Het Coronabedrog zal, zegt Bol.com, “vanaf morgen op de website te vinden zijn met aanvullende informatie.”

Ah ja. Dat wordt dus met een labeltje van een door de staat goedgekeurde ‘checker’ ofzo. Want stel je voor dat je mensen gewoon helemaal vrij laat om een eigen mening te vormen! Doodeng, zoveel vrijheid. Brr!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hoe dan ook, als je het boek wel wilt lezen maar niet via Bol.com wilt bestellen omdat ze daar lafhartige koeien zijn, dan kun je dat natuurlijk gewoon hier doen, via de website van Amsterdam Books zelf.