BREEK! Geheim wetsvoorstel: MIVD en AIVD gebruiken oorlog om surveillance staat op te tuigen

Oplettende critici van het Regime Rutte IV waarschuwen al langer dat een grote oorlog aangewend zal worden door de staat om een surveillance staat op te tuigen. Dat blijkt te kloppen. Een geheim wetsvoorstel geeft de MIVD en AIVD ongelooflijke bevoegdheden om te hacken, én op grote schaal Internet “af te tappen.”

De volkskrant bericht dat een wetsvoorstel dat voorlopig nog geheim is “de AIVD en MIVD meer ruimte [geeft] tot grootschalige internet-surveillance.” En ja, met grootschalig wordt werkelijk grootschalig bedoeld. De bevoegdheden die de inlichtingendiensten krijgen zijn ronduit draconisch te noemen.

AIVD en MIVD zeggen dat de bevoegdheden “nodig” zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat is natuurlijk flauwekul, ze wilden dit al heel lang allemaal. Nu hebben ze alleen een geweldig excuus. Wat ze willen doen? Zonder toestemming vooraf hacken en tappen, en op grote schaal kabelinterceptie inzetten. Dat laatste betekent dat ze het Internetverkeer ongericht en op grote schaal gaan tappen.

Zeg maar, zoals dat ook gebeurt in China. Bijvoorbeeld.

Bij OP1 pleitte Jan Swillens – baas van de MIVD – voor deze bevoegdheden (die dus heimelijk al voorbereid worden). “Wij kunnen op dit moment de digitale veiligheid van Nederland onvoldoende waarborgen,” zeurde hij. “Om die digitale veiligheid goed te waarborgen, wil je weten wat de tegenstander wil doen. Dan moet je op een goede inlichtingenpositie terechtkomen. Het liefst wil je in zijn telefoon kijken of zijn e-mails meelezen.”

Met “zijn e-mails” bedoelt hij dus dat de MIVD lekker alle e-emails kan bekijken, en gewoon op het Internet kan doen en laten wat het wil. Want dat is volgens de Volkskrant (of all newspapers) waar het wetsvoorstel zo ongeveer op neerkomt.

Natuurlijk gebeurt dit precies op het moment dat juist de overheid minder transparant is dan ooit. Onze zogenaamde leiders doen en laten wat ze willen, verkloten de hele economie, onderdrukken het volk op basis van quasi-wetenschappelijke onzin, en helpen toeslagengezinnen de vernieling in… terwijl ze zo weinig mogelijk delen over wat er achter de schermen gebeurt, maar wij moeten totaal in de gaten gehouden worden door de AIVD en MIVD.

Dit is een bijzonder gevaarlijke ontwikkeling. We moeten er álles aan doen om te voorkomen dat deze surveillance staat daadwerkelijk opgezet wordt.