Caroline van der Plas staat voor kleine buurtsupers: “Tabak uit de supermarkt? Heel slecht idee!”

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas verzet zich tegen het idee om tabak uit de supermarkt te weren. Want, zegt de BBB’er, dit gaat er toe leiden dat er buurtsupers zijn in kleine dorpen die gewoon niet meer rond kunnen komen.

Bij het commissiedebat Leefstijl wordt er gedebatteerd over verschillende ideeën om mensen zo ver te krijgen op een gezonde manier te leven. Want dat vinden de boven-ons-gestelden natuurlijk hartstikke belangrijk. Ze trekken zich ons lot en onze gezondheid heel erg aan.

Caroline van der Plas: tabak uit de super?

BBB-leider Caroline van der Plas laat weten dat, hoewel ze leefstijl heel belangrijk vindt, ze het absoluut geen goed idee vindt dat tabak mogelijk uit de supermarkt geweerd wordt. Want ja, dat is wat de do-gooders die beter weten hoe jij en ik ons leven moeten leiden dan jij en ik zelf.

De reden dat ze zich hier tegen verzet is dat vooral kleine dorpsupermarkten het bokje zijn.

Tabak uit de supermarkt? Dit is een heel slecht idee! Zeker voor de kleine buurtsupers op het platteland en in de wijken. @BoerBurgerB zal zich hier tijdens het commissiedebat leefstijl ook tegen verzetten. Kijk hier waarom 👇 #leefstijl #debat pic.twitter.com/d5xpkcmHBs — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 24, 2022

“Er wordt weer totaal niet nagedacht bij het bedenken van dit soort verboden. Want juist de buurtsupers in de dorpen en op het platteland halen behoorlijk wat inkomsten uit de verkoop van tabak. Daardoor kunnen supermarkten ook openblijven, want mensen kunnen daar natuurlijk ook gewoon hun boodschappen doen, brengen daar hun pakketje, brengen spullen naar de stomerij, en als die tabakverkoop daar weggaat kon het weleens zo zijn dat dorpssupermarkten met sluiting worden bedreigd.”

“Een dorpssupermarkt is ook nog eens een spil in de samenleving,” legt Van der Plas vervolgens uit. “De jeugd heeft daar zijn eerste baantje, de buurtsuper sponsort activiteiten in het dorp. En wat je nu gaat krijgen is dat mensen naar een grotere plaats gaan … om tabak te kopen, naar een speciaalzaak, en daar [dan] ook hun boodschappen gaan doen, en niet meer in het eigen dorp. Dat vind ik echt een heel slecht idee.”

Ook zegt ze dat het argument “dat kinderen niet in aanraking mogen komen met tabak” flauwekul is. “Dat komen ze ook niet, want alles ligt al achter glas.”

“Nogmaals, wij vinden het een heel slecht idee,” sluit Van der Plas af. BBB zal dan ook tegen het voorstel stemmen. “De buurtsuper, de dorpssuper, is van gróót belang voor het platteland.”