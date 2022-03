Column Frits Bosch: De feel-good-show van Klaas Knot

Klaas Knot, baas van DNB geeft zijn commentaar op het jaarverslag van de bank.

Laten we eens doornemen wat hij in het gelijknamige artikel in Het Financieele Dagblad d.d. 18-3-22, “ Klaas Knot: “we hebben zowel de groei als de inflatie telkens onderschat”, te melden heeft. Hij meent dat we niet naar stagflatie gaan, een combinatie van recessie en inflatie. Dat is een boute uitspraak, want VNO voorziet wel een recessie en zij zitten het dichtst bij het vuur, vele faillissementen. Ik heb daaraan het artikel “De Russische inval zet de turbo op faillisementen, gewijd op 7 maart. Er is is volgens Knot ‘geen gebrek aan winstgevendheid van het bedrijfsleven.” Dat is een generieke constatering. VNO constateert het tegendeel op microniveau en het MKB.

Knot ziet een groei van ‘bijna 1,5%’ per jaar. Er hoeft dan niets mis te gaan bij dat cijfer en dan is er toch recessie. Maar dan heeft Knot natuurlijk z’n praatje gereed. Dan de inflatie “die hebben we telkens onderschat”. Wel verdomme! Dat is het centrale mandaat van DNB en Knot zegt zelf het telkens onderschat te hebben. We stellen zijn eerlijkheid op prijs, maar Knot moet dus wel ontslagen worden. Knot geeft toe dat de torenhoge inflatie niet puur komt door de energieprijzen, “want al voordat de oorlog uitbrak waren de inflatie cijfers gewoon slecht.” Wat alweer een ontwapende eerlijkheid! Neemt niet weg dat DNBers hebben zitten slapen en met het Klaas Vaak praatje kwamen dat deze inflatie “tijdelijk” is, terwijl iedereen begreep dat dit BS was.

Als de inflatie niet enkel en alleen komt van de energieprijzen. Het komt ook niet door een loon-prijsspiraal. Waardoor dan wel?

Twee dingen goed begrijpen.

1. Exogeen: de val van de euro ten opzichte van de dollar, voor ons de belangrijkste munt. Dit zorgt voor stijgende importprijzen en dus voor inflatie. Ik heb er in mijn artikel “De val van de euro maakt ons allemaal collectief armer” (10 maart) op gewezen. Knot heeft er geen boodschap aan. Logisch niemand ziet het, maar voelt het wel in de portemonnee.

2. De jarenlange en morbide monetaire financiering door de ECB. Pas nu wordt het onconventionele beleid minder verruimend gemaakt. ‘Als het kalf verdronken wordt dempt men de put’. De ECB is traag met het terugschroeven met het schulden opkoopbeleid omdat inflatie helpt om de schulden te verdampen. Dit ten koste van ‘ons’ en ten gunste van corrupt Zuid Europa. Het absurde rentebeleid wordt met grote tegenzin aangepast en opwaarts bijgesteld want het is ten nadele van de schuldenlanden. Het rentebeleid is mega ten koste van ‘ons’. Hier kan Knot niets aan doen, ondergeschikt als hij is in ECB besluitvorming.

Hoe vaak moet ik er nog op wijzen dat het niet spoort dat een begrotingsbeleid nationaal wordt bepaald en het monetaire beleid transnationaal? Die twee dienen nauwgezet op elkaar afgestemd te worden en dan kan nu genendele. Iedere eerste jaars economie, weet dit. Absurde situatie. Volt begrijpt blijkbaar niets van economie. D66 evenmin.

In het interview zegt Knot “we hebben een mandaat en dat is prijsstabilisatie”. Maar wie is “we”? Dat is niet DNB want die bank is monetair een tandeloze tijger. Het monetair beleid wordt bepaald in Frankfurt door de politieke en activistische ECB. Klaas Knot zit bij de bestuursvergaderingen als Klaas met de korte achternaam, ja en amen zeggend ten gunste van de grote landen, de haviken, en schuldenlanden die over de bol geaaid worden door Christine Lagarde.

Over de vraag of de oorlog in Oekraine de hogere inflatie en financiële stabiliteit in gevaar brengt zegt Knot “so far so good”. Dit past in de feel good show van Knot, maar is niet het juiste antwoord.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.