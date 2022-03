Column Frits Bosch: ‘De NAVO is schuldig aan deze oorlog’

Er wordt door onze politieke waarnemers, inclusief oud NAVO baas Jaap de Hoop Scheffer, regelmatig gesteld dat de Russische invasie in Oekraïne geheel niet uitgelokt was en dat de NAVO er part noch deel aan heeft. Is dat zo? Laten we recente historie eens onder de loupe nemen.

Na het beëindigen van het Warschau Pact in 1991 breidde de NAVO zich veelvuldig uit in oostelijke richting, steeds dichter bij de Russische grens. In 1999 nodigde de NAVO de Tsjechische republiek en Hongarije uit toe te treden wat ze direct deden. In 2004 traden de Baltische staten toe, gevolgd door Roemenië en drie andere Oost Europese landen.

Op de Topconferentie van 2008 nodigde de NAVO Albanië en Kroatië uit een toetredingsaanvraag op te starten en deze landen traden toe in 2009. Op dezelfde conferentie verwelkomde de NAVO de aspiraties van Oekraïne en Georgië om tot de NAVO toe te treden, terwijl NAVO Rusland later beloofde dit niet te doen gezien de Russische bezwaren. Montenegro en Noord Macedonië traden toe in 2007 en 2020 ondanks bezwaren van Rusland. In 2008 voerde de Britse HMS Defender een patrouille uit in de wateren van de Krim, provocatief gevolgd door Amerikaanse straaljagers over de Zwarte Zee, opgevangen en teruggeleid door Russische straaljagers.

Is het werkelijk reëel te stellen dat de oorlog niet uitgelokt is en dat de NAVO er part noch deel aan heeft?

Mij dunkt dat het Westen eindelijk eens de feiten onder ogen moet zien, als men deze ellende tot een enigerlei einde wenst te brengen. Het voortdurende wegkijken, ontkennen en negeren van feiten door het Westen heeft nu als gevolg dat we in een schier hopeloos verdeelde wereld zijn komen te leven. We hebben het zelf veroorzaakt en zullen dus ook zelf de scherven moeten lijmen.



Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.