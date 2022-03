Column Frits Bosch: Zijn onze politici even corrupt als de Bidens?

Het Westen heeft tonnen boter op het hoofd: alles is verkeerd gedaan. Denk aan de levensgevaarlijke schertsvertoning van Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op het Maidanplein. Verhofstadt dient overigens naar mijn mening voor een tribunaal te verschijnen. De schade die deze man aanricht is niet meer te overzien. Onze parlementariërs willen het niet weten. Want hun visie op deze complexe materie is de enig juiste.

Google eens op het rapport Hunter Biden, Burisma and Corruption: the Impact on US. Boeiende kost en een opfrisser. Gedurende de Amerikaanse verkiezingen van 2020 kwam naar buiten welke belangen de familie Biden heeft in Oekraïne. Ze zijn volstrekt corrupt. Dit schandaal waarbij de laptop van Hunter Biden centraal stond werd nu uiteraard verzwegen door onze mainstream media en parlementariërs.

De Bidens zijn niet de enige Amerikanen die daar corrupte belangen hebben. Na de staatsgreep in 2014 is Oekraine feitelijk in Amerikaanse handen. Zij roven geld uit Oekraïne, er wordt hierover geen melding gemaakt in de Tweede Kamer tijdens de beraadslagingen.

Ook even in herinnering roepen dat de impeachment van Trump ging over een telefoongesprek met de president van Oekraïne. Zelensky is gigantisch rijk geworden door de Amerikanen. Herinneren we ons ook de Amerikaanse verkiezingen van 2016, toen Trump werd gekozen? Ontzettend lang hebben de Democraten geprobeerd het verhaal te verkopen dat die beïnvloed waren door de Russen, en dat Trump onder een hoedje speelde met Poetin.

Het was nepnieuws, leugens. Er spelen in Oekraïne megagrote economische belangen, teveel om voor doodgewone zielen in Nederland te kunnen ontdekken hoe het zit, maar het stinkt aan alle kanten.

Waarom verovert Poetin nu Oekraïne? Dikke kans dat dit inderdaad met de enorme gasvelden in de Zwarte Zee te maken heeft. Poetin had ook wel door dat Nord Stream II met Duitsland uiteindelijk door de Amerikanen zou worden stopgezet. Dit heeft Biden zelfs letterlijk gezegd. Dan hebben de Amerikanen het schaliegas uit eigen land en het gas uit Oekraïne.

Maar er speelt nog veel meer. In Oekraïne waren meer dan 10 biowapenfabrieken aanwezig, fabrieken die bijvoorbeeld ook in Georgië aanwezig zijn. Wat doen die daar?

Dit conflict kent vele invalshoeken. Veel te veel invalshoeken voor simpele verklaringen zoals gepleegd door onze parlementariërs en onze incompetente regering, inclusief onze premier, kampioen holle woorden. Er is constant weggekeken, Georgië, MH 17. Ze hebben nergens een actieve herinnering aan: door en door corrupt?

