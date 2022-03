Corrupte WOB-ontduiker Hugo de Jonge gebruikt privémail om regels te omzeilen

De walgelijke, minderwaardige, half criminele Hugo de Jonge blijkt willens en wetens een privé-emailadres te hebben gebruikt om de WOB-regels te kunnen omzeilen. Ambtenaren wisten wat hij deed, maar gingen er toch mee akkoord. Want regels, tja, die gelden voor gewone burgers, niet voor de boven-ons-gestelden. Duh.

Uit onderzoek van expert Wouter Aukema blijkt dat Hugo de Jonge in mei 2020 besloot om zijn privé iCloud-emailadres te gebruiken in communicaties over de mondkapjesdeal en andere controversiële onderwerpen. Dit mag natuurlijk totaal niet. Er zijn immers WOB-regels in ons land. Die regels zijn bewust gemaakt om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen overheidsfunctionarissen gecontroleerd kan worden door – niet schrikken – gewone búrgers. Het politieke tuig kan op die manier ter verantwoording geroepen worden als er dingen gebeuren die niet legaal (of ethisch) zijn.

Maar De Jonge heeft die regels dus bewust ontweken:

#Feit 8: Ondertussen op Ministerie VWS: Hugo gebruikt niet langer de VWS mail, maar eigen iCloud (!), ter ondermijning #WOB. Ambtenaren: "Voor de Parlementaire Geschiedenis en Anticiperend op WOB verzoeken…" (Zie 4 pics en volg @vegtdoor voor seperate draad hierover) ./ pic.twitter.com/mMmbtzywfu — Wouter Aukema (@waukema) March 29, 2022

Gekmakend, maar het allerergste is dat de ambtenaren hiervan op de hoogte waren maar “onder protest” toch akkoord gingen met De Jonge’s illegale verzoek. Ik citeer één van die ambtenaren die het volgende naar een collega mailde: “Vertrouwelijke versies mogen niet naar een iCloud-adres… daar krijg je dus gedoe mee later. Maar goed ik zal het wel doen als jij dat wilt.”

Ah ja, natuurlijk. Het mag niet, het is ondemocratisch, het is ontransparant tot en met, het is in strijd met alle richtlijnen, maar ik doe het tóch als Hugotje en jij dat willen. Want jullie persoonlijke wensen zijn natuurlijk veel belangrijker dan alle regels die we daar voor hebben.

Het politieke Haagse tuig dat het voor het zeggen heeft in ons land bestaat letterlijk uit halve en hele criminelen. En wij burgers accepteren het ook nog. Triest.