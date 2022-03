De NPO duldt geen enkel tegengeluid en start een onderzoek naar de nieuwe omroep Ongehoord Nederland

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) lijkt alles in het werk te stellen om de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON!) zo snel mogelijk de mond te snoeren. De ombudsman van de NPO (Margo Smit) is zelfs een onderzoek gestart naar omroep ON!. Ook wil de NPO in gesprek met het bestuur van de omroep nadat er klachten zouden zijn binnengekomen over discriminatie en racisme.

Ombudsman Smit wil niet vertellen hoeveel klachten ze precies heeft ontvangen over het nieuwsprogramma Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland. De klachten zouden gaan over onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid. In dat opzicht is het opmerkelijk dat juist omroep ON! nu een integriteitsonderzoek aan de broek heeft kleven. Want wat verstaat men bij de NPO precies onder onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid? Alles wat afwijkt van de andere omroepen die gezamenlijk allemaal dezelfde kliek vormen op de publiekelijke netten?

Maandagavond bleek al dat Gert-Jan Segers (ChristenUnie) geen fan is van het programma Ongehoord Nieuws. In de talkshow Op1 zei hij namelijk: “Vrijheid is een ontzettend groot goed maar er is geen vrijheid voor mensen die vrijheid om zeep helpen of mensen die het echt gemunt hebben op de democratische rechtsstaat die ons allemaal die vrijheid geeft.“ Met andere woorden probeerde Segers dus te zeggen: Haal dat Ongehoord Nederland zo snel als mogelijk van de buis, want de manier waarop ze onderwerpen bespreken bij Ongehoord Nieuws zint mijn progressief-christelijke gedachtegoed niet.

Volgens NPO-ombudsman Margo Smit moet journalistiek altijd “foutloos, feitelijk en fair” zijn en volgens haar is het nieuwsprogramma Ongehoord Nieuws dat niet. De vraag is dan ook hoe Smit kijkt naar subjectieve NPO-websites zoals Joop.nl, maar ook verknipte talkshows zoals Op1 waarbij mensen van dienst geen strobreed in de weg wordt gelegd om allerlei gevaarlijke kul te verspreiden.