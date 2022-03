Oud-inlichtingenman Pieter Cobelens over Thierry Baudet: “In oorlogstijd werden mensen opgehangen en geëxecuteerd voor dit soort dingen“

Oud-inlichtingenman Pieter Cobelens deed maandagavond verontrustende uitspraken in de talkshow NPO Op1. Volgens Cobelens doet politicus Thierry Baudet aan (lands)verraad. Dat is natuurlijk al een gewaagde uitspraak op zich zelf, maar Cobelens gaat zelfs nog een stapje verder. Volgens de voormalig MIVD-baas werden mensen als Baudet “in oorlogstijd voor dit soort dingen opgehangen en geëxecuteerd“.

Cobelens: “Als wij vinden dat Europa in een mini-fase van oorlog is, dan moet je overwegen om bepaalde wetten daarop aan te passen. Er zijn vandaag ook moties aangenomen als het gaat over afluisteren en aankoopprocedures.“

Daarna breekt de tong van Cobelens los en zegt hij over Baudet: “We hebben het in iets verdere fase over verraad in plaats van nepnieuws.“ Daarmee suggereert Cobelens dat Baudet nepnieuws zou verspreiden. Dat laatste is natuurlijk al een opmerkelijke conclusie van de oud-inlichtingenman. Baudet plaatst de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een ander perspectief. Daar kan men van alles van vinden, maar het heeft nog steeds niets te maken met het verspreiden van nepnieuws.

Enfin, Cobelens gaat in de -naar eigen zeggen- “veelzijdige talkshow“ nog een flinke stap verder en stelt: “Voor dit soort dingen werden mensen in oorlogstijd opgehangen en geëxecuteerd.“ Op1-presentatrice Nadia Moussaid reageert vervolgens simpelweg met “oké“ op de bizarre uitspraken van Cobelens, terwijl Gert-Jan Segers instemmend meeknikt.

Dit is schandalig. En Gert-Jan Segers zit erbij, kijkt ernaar, en knikt. https://t.co/zQiEYejSJE — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) March 1, 2022

FVD-kandidaat en columnist voor De Dagelijkse Standaard stelt: “Andere mening over een geopolitiek conflict duizenden kilometers hier vandaan? Dan mag er worden opgeroepen tot je executie op nationale televisie, en maken ze hier ook nog eens een trotse highlight van op Twitter.“

Andere mening over een geopolitiek conflict duizenden kilometers hier vandaan? Dan mag er worden opgeroepen tot je executie op nationale televisie, en maken ze hier ook nog eens een trotse highlight van op Twitter. https://t.co/hYp9j9WfyB — Camille 🍈 (@CamilleMeloen) March 1, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er op dat de ervaren voormalig MIVD-baas Cobelens niet zomaar een slip of the tongue maakte. De vraag is dan ook wat nu écht gevaarlijker is? De stellingname van Baudet omtrent de oorlog tussen Rusland en Oekraïne of dwepen (hallo, Jaïr Ferwerda) met oorlogszuchtige taal over mensen ophangen en executeren.