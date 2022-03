Gert-Jan Segers voert oorlog tegen Ongehoord Nederland: ‘Vrijheid beschermen tegen mensen die haar om zeep helpen’

Bij Op1 uitte Gert-Jan Segers felle kritiek op Ongehoord Nederland, de nieuwe omroep die controversieel verklaard is omdat het een populistisch standpunt inneemt. “Vrijheid is een ontzettend groot goed,” zei de ChristenUnie-leider, “maar er is geen vrijheid voor mensen die vrijheid om zeep helpen of mensen die het echt gemunt hebben op de democratische rechtsstaat die ons allemaal die vrijheid geeft.” Zoals een tv-psycholoog eens zei: negeer het gedeelte voor de maar, want de maar onderscheidt het gedeelte wat er niet toe doet van het deel dat de échte mening is van de persoon.

“Dit betekent dat we de criteria die we hanteren voor publieke omroepen aanscherpen,” aldus Segers. “Wat mij betreft kijk je ook naar, wordt er nepnieuws gedeeld?” Vervolgens wilde hij “niet zeggen dat je een bepaalde omroep moet excommuniceren, of dat iemand het publieke bestel moet verlaten, maar als een oproep over de grens gaat, als die nepnieuws verspreidt,” dan moet er dus ingegrepen worden vindt hij.

.@gertjansegers over de actualiteitenrubriek van Ongehoord Nederland. Daar wordt promotie voor Poetin gemaakt. “Vrijheid is een groot goed, maar er is geen vrijheid voor de mensen die vrijheid om zeep helpen.” #Op1 pic.twitter.com/i7iOHr1TzB — Op1 (@op1npo) February 28, 2022

Interessant genoeg was er toen een ingreep van Nieuwsuur-journalist Rudy Bouma. Want, zei die, “er moet onderscheid” gemaakt worden tussen mensen die daadwerkelijk nepnieuws verspreiden en mensen “die Poetins standpunt verdedigen, zeggen dat de NAVO schuld heeft, dat de EU schuld heeft, dat die het allemaal uitlokken. Wat mij betreft moet dat kunnen. Dat is geen nepnieuws.”

Nee, dat is het hebben van een onwelgevallige mening en visie. Maar wat je nu maar al te vaak ziet – zeker als je luistert naar de woorden van Jesse Klaver (GroenLinks) en Kati Piri (PvdA) – dan zijn er nogal wat kartelianen die dat wél willen verbieden; die de democratie en de vrijheid willen afschaffen zogenaamd om democratie en vrijheid te beschermen.

“Als het feitelijk onjuist is,” ging Bouma verder waarna hij zei dat hij daar voorbeelden van gezien had bij Ongehoord Nederland, “dat is een ander verhaal. Maar dat iemand een heel andere rabiate mening heeft waar veel mensen het niet mee eens zijn, dat is geen nepnieuws.”

De reactie van Segers daarop was een heel moeilijk gezicht en een diepe zucht. De kijker heeft geen idee waar hij daarmee wilde zeggen, maar apart was het wel.

Het zorgwekkende aan dit verhaal is natuurlijk dat Segers er eigenlijk voor pleit om de vrijheid af te schaffen om die te beschermen. Maar als hij dat doet en zegt maakt hij zich dus zelf schuldig aan dat waar hij een ander van beschuldigt. Moet zijn partij dan ook maar meteen verboden worden? Of werkt het die kant niet uit?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Het partijkartel speelt hier met vuur. Er is geen enkele reden om censuur te plegen. Als de vrijheid je écht lief is, dan wil je die ten koste van alles behouden, ja, ook ten tijde van een crisis. Kijk naar mij, ik pleit zelfs tégen het verbieden van al die kartelpartijen én hun media die al jaren leugens vertellen en meningen verkondigen die mij niet aanstaan!