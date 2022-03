Europese Commissie en Energieminister Rob Jetten bereiden zich voor op ‘energie-lockdown’

De Europese Commissie heeft zojuist een plan geformuleerd om de Europese Unie onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. Voorraden zullen moeten worden aangevuld met gas van andere leveranciers en het energieverbruik zal drastisch moeten worden teruggedrongen. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie is ook volop bezig om hier aan mee te werken. Nieuwe import is niet zomaar geregeld, verbruik terugdringen echter wel, bijvoorbeeld door een ‘energie-lockdown’ waar Rob Jetten op voorsorteert.

Klimaatbeleid wordt even op een zijspoor gezet want de Europese Commissie heeft ineens het licht gezien: we moeten onafhankelijk worden van Russische fossiele brandstoffen. Met name gas moet van diverse andere leveranciers komen en er moet een voorraad worden aangelegd voor de komende winter. In de tussentijd moet er iets aan de gigantische prijsstijgingen worden gedaan, zodat Europese economieën niet instorten.

Het ene land zal toch wat meer op steenkool en kernenergie moeten inzetten, terwijl andere landen in rap tempo windmolens en zonneweides gaan bouwen. Nederland heeft echter toch echt goedkoop gas nodig op de korte termijn.

“Als je het helemaal zonder Russisch gas moet doen, betekent dat voor Europa 40 procent minder gas. Dan moet je dus uit andere landen snel nieuwe import regelen, maar vooral ook serieus het gasverbruik terugdringen”, aldus minister Jetten in het AD.

Mensen zouden wat Rob Jetten betreft de verwarming een paar graden lager moeten zetten, wat eigenlijk een proefballonnetje is voor een ‘energie-lockdown’. De Europese Commissie beweert ook dat er 14 miljard kubieke meter gas bespaard kan worden als we allemaal wat zuiniger doen. Nou zal dat in de zomer niet zo’n probleem zijn, maar wat als er een strenge winter aankomt en de Europese burgers toch blijven stoken? Dan steun je Poetin’s oorlogsmachine! En als je niet heel snel meewerkt aan het klimaatneutraal maken van je eigen woning, ben je eigenlijk onderdeel van het probleem.

Reken maar dat er eerst op energiebesparing zal worden ingezet, want al die alternatieve energiebronnen moeten nog ontwikkeld worden of verder worden uitgebouwd. De energietransitie gaat flink veel geld kosten terwijl de prijzen van fossiele brandstoffen nu al de pan uit rijzen. Natuurlijk is de burger dan als eerst de lul.