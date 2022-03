Benzineprijs schiet voorbij de 2,41 euro na opmerking Amerikaanse minister over verbod op import Russische olie

Slecht nieuws voor iedereen met een auto: De benzineprijs schiet voorbij de 2,41 euro na een opmerking van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken, die zei dat de Verenigde Staten en bondgenoten overleggen over een verbod op de import van Russische olie. En waarschijnlijk blijft het niet bij die prijs, maar is dit pas het begin.

Russische olie wordt momenteel met flinke korting aangeboden op de oliemarkt, maar steeds minder partijen durven het te kopen. Shell kocht het wel voor een spotprijs in, maar dit kwam ze op felle kritiek te staan. Als gevolg van dit ‘embargo’ is de vraag naar niet-Russische olie alleen maar toegenomen, waardoor de benzineprijs enorm is gaan stijgen.

Door de opmerking van de Amerikaanse minister Blinken wordt de situatie nog eens verergerd. Niet-Russische olieproducenten weten nu namelijk dat ze de prijzen nóg verder kunnen opkrikken. En de mensen die er het meeste last van hebben zijn de Europeanen. De Amerikanen produceren namelijk zelf ook nog olie, al is dat bij lange na niet genoeg om de prijzen daar laag te houden.

Volgens Hans van Cleef, energie-expert bij ABN Amro, komt ongeveer 8 procent van het wereldwijde olieaanbod uit Rusland. En, zo zegt hij tegen de NOS, ging tot voor kort de meeste Russische olie naar Europa. Daar komt nog eens bij dat het een bepaalde kwaliteit olie is die niet zomaar kan worden vervangen door snel ergens anders olie vandaan te halen. Reken dus binnenkort maar op een benzineprijs van 2,50 euro per liter!

Europese landen lijken totaal niet voorbereid op dit scenario, waardoor ze diep in de buidel moeten tasten om deze financiële klap op te kunnen vangen. En als dit te lang aanhoudt dan reken er maar op dat we met z’n allen weer moeten gaan thuiswerken en spaarzaam om zullen moeten gaan met brandstof. Of Rusland moet de oorlog in Oekraïne snel beëindigen en weer normale relaties met het Westen krijgen. En die kans is natuurlijk nihil.