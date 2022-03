Rutte: ‘Nederland overweegt álle sancties tegen Rusland, maar leveringszekerheid energie mag niet in geding komen’

Premier Rutte heeft in Londen zojuist een persconferentie gegeven samen met Britse premier Boris Johnson en Canadese ‘premier’ Justin Trudeau. Ze vinden alle drie dat het Westen eensgezind moet zijn tegen Rusland. Nederland overweegt álle mogelijke sancties tegen Rusland, maar Rutte benadrukt wel dat de leveringszekerheid van energie aan Europa niet in het geding mag komen.

De persconferentie met Johnson, Trudeau en Rutte verliep precies zoals je verwacht: een hele hoop verheven moralisme en een hoop lege retoriek. Rutte kan wel stoer doen over nóg meer sancties tegen Rusland, maar hij erkent zelf ook wel dat Europa op de korte termijn nog behoorlijk afhankelijk is van Russisch olie en gas.

‘Dan moeten we alternatieven verzinnen’, roepen de drie premiers volgens de NOS. Hartstikke leuk en aardig allemaal, maar je stampt niet zomaar even een alternatief energienetwerk uit de grond. En zelfs al zou dat wél kunnen, dan komt Europa financieel alsnog in de knel. Het gaat namelijk niet alleen om de prijs van olie en gas, we zien nu ook bijvoorbeeld de prijs van graan enorm stijgen. Oekraïne is namelijk nog altijd de graanschuur van Europa.

Het lijkt er dus sterk op dat ondanks het feit dat de oorlog in Oekraïne voor Rusland alles behalve vlekkeloos verloopt, Poetin wel degelijk een sterke positie heeft. Als energie en voedsel alsmaar duurder worden, dan valt er op een gegeven moment niet meer tegenop te compenseren. Armere Europeanen krijgen dan als eerst de hardste klappen.

Binnen de kortste keren valt de ‘Europese eensgezindheid’, waar Ursula von der Leyen en leiders van EU-lidstaten zo trots op zijn, uit elkaar. We zien nu al dat er alleen voor harde sancties wordt gepleit ‘als het ons niet te veel pijn doet’. Maar als Rusland te veel last krijgt van de sancties waar Nederland ook achter staat, dan voeren ze zelf de druk wel meer op. En dan is het een kwestie van tijd voor het Westen Oekraïne gewoon opgeeft, als Rusland zijn leger tot die tijd tenminste overeind weet te houden.