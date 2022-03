Peiling! Domme Nederlandse kiezer holt in oorlogstijd weer snel naar regeringspartijen toe: VVD +5

Uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt weer eens dat de gemiddelde Nederlandse kiezer oliedom is. Want nu er “oorlog” is uitgebroken in het Oosten van Europa – een oorlog waar wij in principe niets mee te maken hebben overigens – hollen Henk en Ingrid weer zo snel mogelijk naar de ouwe regeringspartijen toe. Dat zijn de partijen die Nederland de afgelopen twee jaar hebben afgebroken en die hele gezinnen in het verderf hebben gestort via het Toeslagenschandaal.

In een normaal land met actieve, oplettende burgers die hun civiele verantwoordelijkheden serieus nemen zouden partijen als VVD, CDA, ChristenUnie en D66 keihard afgestraft worden voor hun wanbeleid de afgelopen jaren. Deze partijen breken ons land beetje bij beetje af. Uit naam van de Great Reset van het World Economic Forum (WEF) wordt alles op zijn kop gezet. Onze welvaart verdwijnt, de energierekening wordt onbetaalbaar, Toeslagengezinnen zijn kapotgemaakt, het MKB is gesloopt onder het mom van coronabestrijding, en – oh ja – het leger is ook nog eens totaal afgebroken.

Maar toen er oorlog uitbrak in het Oosten van Europa zagen de regeringspartijen hun kans. In oorlogstijd gaan domme burgers bijna altijd achter de regerende coalitie staan. Dat is iets instinctiefs. Nu is Nederland niet direct betrokken bij de oorlog, die gaat immers tussen Rusland en Oekraïne.

Dat hoeft natuurlijk niet uit te maken, dachten de regeringspartijen. ‘Als we nou net doen alsof deze oorlog ook over onze zogenaamde vrijheid gaat en samen met de mainstream media mensen systematisch bang maken kunnen wel hiervan profiteren!’

En dus werd er een enorm media-offensief gestart.

Peiling

Nou, dat heeft nut gehad. Want uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond blijkt dat de regeringspartijen opeens in de lift zitten. Met name de VVD van Mark Rutte doet het goed. In minder dan een maand tijd vijf virtuele zetels erbij, van 22 naar 27 zetels.

Dit is de intense triestheid van het Nederlandse electoraat. En, laten we eerlijk zijn, met zulke domme burgers verdient ons land niet beter dan de leugenachtige WEF-premier die we nu hebben.

Alleen is dat wel erg triest en ongelukkig voor oplettende minderheid die zich géén oor laat aannaaien.