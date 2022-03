EU-denktank: Europese Unie heeft afgelopen woensdag voor recordbedrag (689 miljoen euro) aan Russisch gas gekocht

De Europese Unie voert een hypocriet en schijnheilig beleid tegen Rusland, blijkt uit de aankoop van enorme hoeveelheden Russisch gas, ter waarde van 689 miljoen euro. Dat meldt de Brusselse denktank Bruegel vrijdag op basis van eigen berekeningen. Men zegt de Russische economie lam te willen leggen met economische sancties, maar alleen als het de lidstaten niet te veel pijn doet.



Betalingen voor energie zijn vrijgesteld van sancties en er lijkt weinig animo te zijn om dergelijke sancties alsnog op te leggen. De Europese Unie houdt met de import van Russisch gas feitelijk de Russische economie, en dus de oorlog in Oekraïne, actief in stand. Rusland profiteert eigenlijk alleen maar meer, want de prijs van gas is ontzettend gestegen.

Willen we de Russen dus écht raken en een escalatie van de oorlog voorkomen, dan zullen er ook sancties op Russische gasimport moeten komen. Dat is ook precies wat de Litouwse buitenlandminister Gabrielius Landsbergis gisteren aankaartte, meldt NU.nl. Maar goed, dat is mooi makkelijk om zomaar even te roepen dat we zelf niet bang moeten zijn om pijn te lijden. Duitsland is grotendeels afhankelijk van Russisch gas en Nederland importeert ook zo’n 20 procent van zijn gas uit Rusland.

Het is moeilijk om in te schatten hoe hard de Russische economie nou daadwerkelijk wordt geraakt door de huidige sancties en in welke mate die klap op wordt gevangen door de export van dubbel zo duur geworden gas. Het klinkt in ieder geval alsof die sancties vooral voor de vorm zijn, zodat de Europese Unie kan zeggen dat ze tenminste iets hebben gedaan. Naast wapens en ander oorlogsmaterieel leveren aan Oekraïne natuurlijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als het inderdaad allemaal meevalt voor Rusland, dan mogen we met z’n allen wel eens goed na gaan denken over het verloop van de oorlog. Dat zou namelijk betekenen dat Oekraïne op termijn zal worden opgegeven en dat de banden met Rusland toch weer aangehaald zullen moeten worden, puur om onrust in eigen land te voorkomen. En zie dát maar eens te verkopen aan de burgers en bedrijven die nu al Russen aan het discrimineren zijn.