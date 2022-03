Feest! GroenLinks wil “windfalltax” op zwaar belast gas: “Energiearmoede compenseren”

De gestoorde communisten van GroenLinks hebben een nieuw plan om “mensen met energiearmoede” te compenseren. Hoe? Door middel van een “windfalltax.” Dit terwijl aardgas volgens GL zelf al belachelijk veel belast is.

Door de oorlog in Oekraïne loopt de Nederlandse schatkist binnen. Inderdaad, dat is iets dat ons niet verteld wordt door de politiek, maar het is wel een feit. De gasprijs is enorm gestegen, Nederland heeft gas, en dus wordt de staat slapend rijk (of eigenlijk: oorlogshitsend rijk). Experts stellen dat de inkomsten waarschijnlijk vijf miljard euro hoger gaan uitvallen dan vooraf gedacht.

Bij GroenLinks vinden ze dat toch een klein beetje vreemd. En dus hebben ze een “oplossing” voor ogen. Wat zeg je? Lagere belastingen?

Haha. Nee. Een éxtra belasting. Maar die moet dan gebruikt worden om mensen te “compenseren” die nauwelijks hun energierekening meer kunnen betalen (de rest van de Nederlanders moet maar oprotten):

Niet alleen de grote olie- en gasbedrijven als Shell maken grote overwinsten door de hoge gasprijs. Ook de Nederlandse staat verdient fors aan de winning. Hoog tijd voor een windfalltax: gebruik de overwinsten om mensen met #energiearmoede compenseren. https://t.co/HWJNDfDNsg — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) March 4, 2022

Dit idee is gestolen van de Britse socialisten. Het houdt in dat er een nieuwe belasting wordt ingevoerd die “producenten” van gas moeten betalen aan Vadertje Staat. Die pakt dat vervolgens en geeft het aan de mensen die het “nodig” hebben.

Maar wacht eens. Is er niet een veel beteren manier om dit probleem op te lossen? Ja, die is er! Je kunt de belastingen op gas natuurlijk gewoon extreem verlagen, zodat de staat het misschien met wat minder geld moet doen, maar zodat normale burgers de energierekening rustig kunnen betalen.

Dat wil GroenLinks niet. Nee. Want de staat moet natuurlijk wel grof blijven verdienen… en gas moet wel zo duur worden dat mensen er eigenlijk van af willen.

Overigens is dit sowieso een achterlijk plan, want die producenten gaan die extra belasting natuurlijk gewoon doorrekenen aan gebruikers, waardoor de energierekening nóg hoger uitvalt. Maar blijkbaar gaat dat communisten van GroenLinks boven de pet.