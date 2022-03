Schokkend! Aardgasprijzen stijgen naar historische hoogte

De prijzen van aardgas in Europa zijn vandaag razendsnel aan het stijgen. Er is al een nieuw record gevestigd: $2.200 per 1.000 kubieke meters. Een stijging van $1.900 naar 2.200 vond plaats in slechts een kwartier tijd. Er wordt dan ook gevreesd dat het hoogtepunt nog niet in zicht is.

Toen Nederland en de rest van de Europese Unie aankondigden dat ze Rusland financieel “kapot wilden maken” (of in de woorden van de Franse minister van Financiën: “financieel de oorlog verklaarden) wisten we allemaal dat de aardgasprijzen flink zouden stijgen. Nou, dat klopt. Het gaat vandaag buitengewoon hard. Zo hard dat je je moet afvragen hoe gewone burgers hiermee om kunnen gaan.

Om 10:00 uur vanmorgen was de prijs gestegen naar $1.900 kubieke meters. Dat was enorm. Vijf minuten later stond de teller op $2.000. En weer een minuut of tien later was de prijs al gestegen naar $2.200. Dat is een nieuw historisch hoogtepunt.

⚡️The price of gas in Europe has broken a historical record, rising to $2,200 per 1,000 cubic meters. — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2022

Deze stijging is zorgwekkend, maar experts vrezen dat het einde van de stijging nog niet bereikt is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dan begrijp je opeens waarom partijen als GroenLinks – die eisen dat er “hard wordt opgetreden tegen Rusland” – Nederlanders nu vertellen dat ze maar op de fiets moeten reizen en de verwarming uit moeten zetten.

Is het kabinet al bezig met een plan om óf de stijging van de gasprijzen tegen te gaan of, als dat niet kan, om mensen in ieder geval tegemoet te komen in de kosten?