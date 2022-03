Fleur Agema en Geert Wilders woedend op Hugo de Jonge: “Leugenaar!”

PVV’ers Fleur Agema en Geert Wilders zijn woedend op Hugo de Jonge. Vandaag berichtte de Volkskrant dat hij namelijk actief betrokken was bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden met de staat. Maar De Jonge ontkende dat altijd. “LEUGENAAR!!” schrijft Agema dan ook op Twitter.

Eerder vandaag werd bekend dat Hugo de Jonge zich actief bemoeide met de totstandkoming van de veelbesproken mondkapjesdeal. Dat is opvallend, want het viel buiten zijn portefeuille. Vreemd.

Fleur Agema en Geert Wilders zijn woest

Maar dat is niet het enige merkwaardige aan de situatie. Want De Jonge is ook meermaals gevraagd over de deal, en hij ontkende steeds er ook maar een beetje bij betrokken te zijn geweest.

Fleur Agema en Geert Wilders zijn dan ook woest. Op Twitter verklaren de twee PVV-politici de Jonge vandaag zo ongeveer de oorlog. Spreekwoordelijk, dan.

Agema begint door een video te delen van De Jonge die onwaarheden verkondigt. Gevraagd of hij bij de deal betrokken was of er een rol speelde ontkent hij dit. Want het viel buiten zijn portefeuille! Zoiets zou hij natuurlijk nooit nooit nooit doen.

“LEGENAAR!!” schrijft Agema bij de video.

“Sywert van Lienden met zijn corrupte mondkapjesdeal,” schrijft Agema’s politieke leider vervolgens, Geert Wilders. “Hugo de Jonge die hem daarbij matste, Hubert Bruls met zijn totalitaire wensen, Wopke Hoekstra met zijn pensioen op Guernsey, het zijn allemaal vreselijk patserige CDA-ers waar Nederland zo de buik vol van heeft!”

Sywert van Lienden met zijn corrupte mondkapjesdeal, Hugo de Jonge die hem daarbij matste, Hubert Bruls met zijn totalitaire wensen, Wopke Hoekstra met zijn pensioen op Guernsey, het zijn allemaal vreselijk patserige CDA-ers waar Nederland zo de buik vol van heeft!#cdawegermee — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 23, 2022

Ook tweette Wilders een video van 3 juni vorig jaar. “Ik zei het al op 3 juni vorig jaar,” aldus de PVV’er. “Dit stinkt erger dan rotte vis en is pure CDA-vriendjespolitiek en oplichting!”

Ik zei het al op 3 juni vorig jaar.

Dit stinkt erger dan rotte vis en is pure CDA-vriendjespolitiek en oplichting!#sywert #hugodejonge #CDA pic.twitter.com/gzV5qDCJhL — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 23, 2022

De berichtgeving van De Volkskrant begint echt impact te hebben op het nieuws van de dag.