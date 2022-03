GroenLinks Amsterdam wil middenklasse wegvagen met ozb-plan: ‘Huiseigenaar als melkkoe’

De middenklasse van Amsterdam loopt gevaar nu de lokale afdeling van GroenLinks het ozb-plan uit de doeken heeft gedaan. De partij, die momenteel bovenaan in de peilingen van onze hoofdstad staat, meent geld van mensen met een (duur) koophuis af te kunnen troggelen, zogenaamd om de onderklasse te kunnen ondersteunen.

De lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam, Rutger Groot Wassink, maakte zijn plan kenbaar tijdens een debat in De Balie. “Ik vind dat de hoogste inkomens in deze stad, zeker mensen met een koophuis, een grotere bijdrage moeten leveren aan de verdeling van welvaart”, betoogde hij. “Dus ja, de onroerendezaakbelasting moet omhoog om armoede te bestrijden.”

In de praktijk komt dit plan erop neer dat mensen met een koophuis keihard zouden worden genaaid. De waarde van hun woning is de afgelopen jaren flink gestegen, maar zij kunnen natuurlijk alleen maar bij dat geld als ze hun woning verkopen. Groot Wassink lijkt totaal geen rekening te hebben gehouden met het feit dat de inkomens van deze mensen niet ineens veel hoger is geworden. Door zijn plan zou de Amsterdamse middenklasse dus de boel moeten verkopen en weg moeten trekken uit Amsterdam, stellen rechtse partijen in De Telegraaf. Want niemand gaat accepteren dat ze ineens fors meer belasting zouden moeten gaan betalen alleen omdat hun woning veel meer waard is geworden, terwijl het loon niet mee is gestegen.

Het plan van GroenLinks Amsterdam komt dus neer op regelrechte financiële roofbouw. De middenklasse trekt weg en de gemeente strijkt eenmalig fors hogere belastingen op. De onderklasse, die hiermee zou moeten worden geholpen, krijgt hier geen profijt van. Misschien dat voor hen de belastingen wat omlaag zouden gaan, totdat het geld op is. En dan is het huilen geblazen, behalve voor de topinkomens in Amsterdam.

Toch staat GroenLinks samen met D66 nog steeds hoog in de peilingen. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig noemt het plan van Groot Wassink ‘populistisch’, terwijl zijn eigen partij ook niet veel verder komt dan ‘meer betaalbare woningen bouwen in groene buurten’. De pot verwijt de ketel… Maar goed, geef ze alle ruimte en dan ziet de rest van Nederland snel genoeg wat voor een puinhoop die partijen samen zullen gaan creëren!