‘Hypocriete opportunisten!’ D66 komt met nieuwe campagnevideo: ‘Veel betaalbare extra woningen, groene buurten!’

D66 komt met een campagnevideo waaruit blijkt dat de partij opeens twee heel nieuwe prioriteiten heeft: het creëren van groene buurten én het bouwen “van veel nieuwe woningen.” Ah ja. Ook opportunisme pur sang is deze partij niet vreemd.

Ach kijk wat leuk! Jarenlang heb je D66 er niet over gehoord, maar opeens vinden de nepdemocraten het geweldig belangirjk om “fijne en betaalbare huizen” te bouwen. Kijk maar eens naar de nieuwe campagnevideo van de partij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen:

Vrij zijn begint met een fijn en betaalbaar huis op de plek waar je wilt. 🏗 We bouwen veel extra woningen.

🏡 Groene en veilige buurten waar het fijn wonen is.

🔌 Goede isolatie en minder energielasten. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. pic.twitter.com/ceaBVu4aHp — D66 (@D66) March 6, 2022

“D66 kijkt om naar mensen en kijkt verder dan morgen,” beweert de narrator. “Voor meer betaalbare woningen, voor jong en oud, in veilige en groene buurten.”

“Voor een land waarin we iedereen vrij laten,” gaat die verder waarna Sigrid Kaag in beeld komt die vervolgens toevoegt, “maar niemand laten vallen.”

Het is natuurlijk je reinste flauwekul, maar het is helaas ook ongetwijfeld waar dat dit vast werkt bij de Nederlandse kiezer. Zoals de meest recente peiling van Maurice de Hond bewijst is die kiezer namelijk ongelooflijk dom. Je kunt een heel land cynisch naar de verdommenis helpen, maar als het dan zogenaamd “oorlogstijd” is of je een paar mooie beloftes doet, nou, dan komen Henk en Ingrid weer heel snel naar je toe rennen.

Dus de kans is groot dat deze nieuwe slogan fantastisch gaat werken voor de partij… en dat ze de macht grijpt in minstens drie grote steden, namelijk Amsterdam, Groningen én Utrecht.