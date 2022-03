GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger viert feest: ‘Stikstofberekeningen Lelystad Airport zijn afgekeurd!’

Suzanne Kröger (GroenLinks) is dolblij. EenVandaag bericht namelijk dat de stikstofberekeningen van Lelystad Airport zijn afgekeurd. De groene communiste vindt dat geweldig omdat dit berekent dat opening van het vliegveld daarmee “verder weg dan ooit” is. Want stel je voor dat Nederland over 20 jaar een welvarend, modern, en vrij land is. Bah!

In een normaal land zouden politici heel blij zijn als er een nieuw vliegveld bijkomt. Het betekent immers meer handel, meer banen, en meer mogelijkheden voor mensen om te reizen. Oftewel, meer welvaart én meer vrijheid.

Helaas is Nederland al heel lang geen normaal land meer. Bij ons hebben gestoorde stikstofgekken het namelijk voor het zeggen. Dat zijn van die lui die zo geobsedeerd zijn met “het klimaat” dat ze werkelijk denken dat Nederland “het probleem” wel even kan oplossen, en dat het enige dat we daarvoor moeten doen is onze economie opblazen.

Yay!

Kom er maar in Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks:

NIEUWS! De stikstofberekeningen van #LelystadAirport zijn afgekeurd. De fouten die @LeonAdegeest1 op het spoor kwam, zijn bevestigd. En daarmee is opening verder weg dan ooit. Nu knoop doorhakken: geef de locatie snel een andere bestemming! https://t.co/WPxEF2srSq — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) March 7, 2022

“NIEUWS!” schrijft ze in hoofdletters. “De stikstofberekeningen van Lelystad Airport zijn afgekeurd. De fouten die Leon de Geest op het spoor kwam zijn bevestigd. En daarmee is opening verder weg dan ooit.”

“Nu knoop doorhakken,” stelt ze vervolgens. “Geef de locatie snel een andere bestemming!”

Ah ja. Bijvoorbeeld voor een windmolenpark ofzo. Je weet wel, zo’n quasi-groen project dat de hele natuur om zeep helpt, maar waaraan Krögers vriendjes in het bedrijfsleven wel bakken met geld verdienen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat leven we toch in geschifte tijden zeg. En GroenLinksers zijn samen met D66’ers de ergsten.