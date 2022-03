Hugo de Jonge reageert op mondkapjes-beschuldigingen: ‘Wie, ik?’

Hugo de Jonge heeft gereageerd op de berichtgeving in de Volkskrant dat hij actief betrokken was bij de mondkapjesdeal tussen de staat en Sywert van Lienden. Zijn reactie komt neer op: “Wie, ik? Nooit!”

Vanochtend liet de Volkskrant weten dat uit appberichten tussen Hugo de Jonge en enkele hoge ambtenaren bleek dat de minister actief betrokken was bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Hij moedigde gesprekken aan en zei onder meer dat het beter was om Van der Lienden te vriend te houden dan om hem te veranderen in een vijand. Of, zoals hij het verwoordde: “Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in.”

Nou, het heeft even geduurd, maar De Jonge heeft dan eindelijk gereageerd. Niet schrikken, maar hij ontkent alles.

“Het voelt voor mij ongemakkelijk,” aldus De Jonge voor de camera van RTL Nieuws, “omdat ik er niet op kan reageren. De suggesties die worden gedaan die kloppen gewoon niet. Maar ik kan daar niet op reageren omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Uit het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wél zit. Maar tot die tijd kan ik hier niet op reageren.”

Hij kan dus wel zeggen dát het niet klopt, maar hij kan vervolgens niet zeggen waarom dan niet. Want “er wordt op dit moment onderzoek gedaan.”

Het lijkt er dus op dat De Jonge niet van zins is om nu al tekst en uitleg te geven – behalve dan door te zeggen dat het allemaal niet klopt.