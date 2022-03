Interview Thierry Baudet over zijn nieuwe boek Het Coronabedrog: “Ik ontdekte de ene na de andere leugen”

Thierry Baudet heeft een nieuw boek geschreven: Het Coronabedrog. Vanaf vandaag is dit buitengewoon belangrijke werk verkrijgbaar. Om dat te vieren heb ik een interview gehouden met de FVD-leider over het boek, de Great Reset, en zelfs – kort – over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Je kunt het boek bestellen op de website van Amsterdam Books.

Thierry gefeliciteerd, je hebt weer een nieuw boek uit! En het is gaat over een bijzonder belangrijk onderwerp, namelijk wat er achter de coronacrisis zat… en dus de Great Reset. Het heet Het Coronabedrog.

Waarom heb je besloten om dit boek te schrijven? Wat bracht je ertoe en wat wil je ermee bereiken?

Het Coronabedrog is in de eerste plaats een verslag van de afgelopen twee jaar. Ik vertel hoe ik erin werd geluisd, in het begin – en de grote fout maakte om te pleiten voor lockdowns.

Vervolgens ontdekte ik de ene na de andere leugen: de extreem overdreven risico’s van corona; het volstrekt zinloos zijn van de maatregelen; het weigeren op te schalen in de zorg; de gevaren en ineffectiviteit van de vaccins.

Ik breng dat alles gedetailleerd in kaart in het boek. Met grafieken, tabellen, wetenschappelijke data. Geen enkel mens kan na het lezen hiervan nog geloven dat wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, draaide om ‘volksgezondheid’. Het was puur bedrog.

Maar toen ik daadwerkelijk wilde vertellen hoe de wereld in elkaar zat, werden allerlei deep state puppets ineens actief in mijn eigen partij. Er werd een coup gepleegd. Uiteindelijk wist ik ternauwernood te overleven, en ook dát verhaal vertel ik in Het Coronabedrog. Dat maakt hopelijk inzichtelijk hoe de macht werkt, hoe het komt dat zovelen gewoon meedraaien in het systeem van bedrog.

In de slothoofdstukken van het boek, ten slotte, beschrijf ik de contouren van de doodenge schaduwmacht die schuilgaat achter de ogenschijnlijk nationaal bepaalde maatregelen. Een internationale machtselite die niets minder wenst dat een totale transformatie van onze manier van leven – en waar het coronabedrog een opmaat, een onderdeel, van was.

Dat alles wilde ik vertellen – op een rustige, systematische manier. Omdat ik denk dat iedereen dit moet weten.

Wat is de belangrijkste en misschien ook schokkende ontdekking of conclusie die je vond of trok tijdens het schrijven van Het Coronabedrog?

Dat zijn er twee.

In de eerste plaats: dat er een plan is, een complot om onze wereld stuk te maken en een neocommunistische wereldstaat te vestigen, onder de slogan ‘Great Reset’. Het wordt de ‘Agenda 2030’ genoemd, of ook wel de ‘Sustainable Development Goals‘. En Corona is op z’n minst gebruikt daarvoor – mogelijk is het er zelfs voor bedacht.

Maar in de tweede plaats: dat onze democratie eigenlijk niet is opgewassen tegen de krachten die dit monsterlijke plan willen uitrollen. Zó ontzettend succesvol is de methode die men hanteert – het inkapselen van de machtshongerige figuren die op nationaal niveau de politieke baantjes bekleden en de napapegaaiende media, het inboezemen van angst en het optuigen van kinderlijke goed-fout-frames… het is schokkend om te zien hoe zovelen in de leugens trapten en de overduidelijk absurde vrijheidsontnemingen accepteerden.

Beide inzichten hebben me naar adem doen happen en hebben mijn wereldbeeld aan het wankelen gebracht.

Als het partijkartel deze strijd wint, hoe gaat onze toekomst er dan uitzien?

Nou allereerst: het ‘partijkartel’ voert deze strijdt dus eigenlijk niet. Ze voeren slechts uit. Het zijn zulke ontstellende sukkels allemaal – het zijn gehoorzame pipo’s die meebewegen met om het even welke absurde maatregelen worden gewenst door de krachten die op de achtergrond het wereldomspannende complot wensen.

Dus je bedoelt waarschijnlijk: wat als de globalisten, de Davos-mensen in de schaduw het winnen.

Als dat gebeurt, dan komen we terecht in een wereld zonder cash geld, met mass surveillance naar Chinees model, overal camera’s met gezichtsherkenning, waarin al je gedragingen en uitgaven worden vastgelegd op een blockchain, waarin tegendraadse meningen worden verboden want gedefinieerd als ‘fake news’ of ‘hate speech‘; een wereld waarin iedereen een persoonlijk CO2-budget krijgt waardoor de macht van de staat vrijwel alomvattend wordt in ál het gedrag van burgers en waarin de menselijke vrijheid niet meer bestaat.

Dát is de Great Reset. Dát is wat ze willen – en we zijn hard op weg om dat nog vóór het ‘boekjaar’ 2030 gerealiseerd te zien worden.

Aangezien ze allemaal mee lijken te werken aan de Great Reset vraag ik me af: zijn onze politici zo dom als een gehandicapte goudvis, óf zijn ze kwaadaardig?

Tja, dat heb ik me tijdens het schrijven van dit boek ook voortdurend afgevraagd. Zijn de nationale politici en de media, al die mensen die dit lugubere pad effenen, nou echt zó blind?

Dat ze de immigratie alsmaar laten doorgaan, de geldontwaarding door de euro, de zinloze klimaatplannen waardoor ons hele land komt vol te staan met windmolens en waardoor energie onbetaalbaar wordt, dat ze de belachelijke coronaregels oplegden – en nu alweer doorgaan met de suïcidale oorlogszucht richting Rusland.

Wat bezielt hen? Hoe is het mogelijk dat ze dit laten gebeuren?

Ik kijk wekelijks natuurlijk in de glazen ogen van mijn politieke tegenstrevers. De holle blikken in de Tweede Kamer. En ik denk weleens dat deze mensen werkelijk niet verder kunnen denken dan wat de krant voor hen oplepelt. Dat ze uitvoeren wat ‘het systeem’ van hen wil. Let’s face it: het zijn allemaal niet erg slimme lui. Maar ze zijn wel sluw, handig, en geslepen. Dat is het verwarrende.

De conclusie is in feite dat ik het niet precies weet. Het is een raadsel. Wel ben ik er inmiddels achter, dat wanneer je denkt dat je de ‘top’ bereikt, en bijvoorbeeld in het Torentje terecht komt, dat je dan de verrassing van je leven krijgt: je bent pas halverwege. De échte macht zweeft bóven de politiek, en wie boven komt drijven in het nationale systeem weet zich al snel gesteld voor een simpele keuze: meedoen met die échte machten, of onderuit gehaald worden. Kijk maar naar John F. Kennedy. In het uiterste geval ga je er gewoon aan.

En dat verklaart veel, denk ik.

Tenslotte, heb je je de afgelopen dagen bijzonder kritisch uitgelaten over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Past die ‘oorlog’ ook in het Great Reset-plan of staat het er los van?

Ja, het enge is dat ik deze oorlog al heb voorspeld. Allereerst natuurlijk in 2016, toen we campagne voerden tegen het Associatieverdrag. In Het Coronabedrog schrijf ik vervolgens dat als niemand meer in corona gelooft, er een cyberattack, een false flag operatie à la 9/11 of een oorlog met Rusland zal komen.

Weet je, het is allemaal zo logisch, zo makkelijk te snappen als je het grotere plaatje ziet. Soms drijft het me tot wanhoop dat ik telkens vertel wat er gaat gebeuren – ook al over de euro, destijds – en dat niemand me gelooft, men als lemmingen doorgaat op de ingeslagen weg, totdat het misgaat – maar vervolgens nooit iets leert van de gemaakte fouten…