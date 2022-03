Kijken! Lekker nagenieten van de schitterende overwinning van Max Verstappen in Saoedi-Arabië

Het was ongelooflijk wat er gisteren gebeurde: Max Verstappen won de Grand Prix in de laatste paar ronden van de race. Ja. Maar er was zoveel meer om blij mee te zijn. Want Verstappen en Charles Leclerc zaten de hele tijd race bij elkaar op de lip. Het was spannender dan ooit. Sterker, zulke spannende races hebben we eigenlijk jaren gewoon niet gezien.

Ja, vorig jaar was spannend. Maar niet zoals dít. De verschillen zijn nu echt enorm klein. Vorig jaar was dan Red Bull sterker en dan Mercedes. De sterkere auto was dan ook echt even sterker; een verschil van minimaal 5 seconden ofzo (of meer) bij de finish.

Wat we nu zien is van een heel andere orde. Leclerc en Verstappen rijden de héle tijd samen rond, en Sergio Perez en Carlos Sainz ook. Sterker nog, ik denk dat Perez gewonnen had als hij de pech niet had om kort voor de safety car te pitten.

Kijk de race highlights van 7 minuten hier. Formule 1 zorgt ervoor dat je die video’s niet kunt embedden. Helaas. Maar: de FIA deelt ook korte video’s op Twitter, en die kunnen we natuurlijk wel delen. Dus kijk even naar deze video’s EN GENIET. Want zo vaak zien we dit soort schitterende ‘vechtpartijen’ niet:

De manier waarop Verstappen en Leclerc na de race met elkaar omgingen was trouwens ook heel mooi om te zien. Deze twee pakken het echt heel anders aan dan vorig jaar met Max en Lewis Hamilton. Met Hamilton was het haat en nijd, altijd gezeur. Nu niet. Leclerc feliciteerde Max meteen en liet zelfs weten dat hij hoopt dat ze het hele seizoen zo met elkaar kunnen racen omdat dit het leuk maakt; niet alleen voor het publiek, maar ook voor henzelf.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ja, we leven in voor Formule 1-fans mooie tijden!