Laatste peiling De Hond voor gemeenteraadsverkiezingen: lokale partijen gaan huishouden woensdag

Voor de lokale partijen worden de gemeenteraadsverkiezingen een ongekend succesverhaal. Dat voorspelt Maurice de Hond op basis van zijn meest recente peiling – en zijn laatste peiling voor de verkiezingen daadwerkelijk plaatsvinden.

Woensdag doen alleen VVD en CDA in meer dan 300 van de 333 gemeenten in Nederland mee. Zij kunnen dus eigenlijk overal een gooi doen naar de titel “grootste partij.” Of in ieder geval naar een paar raadszetels. Deze kartelpartijen worden gevolgd door PvdA en D66. Allebei participeren ze in rond de 250 gemeenten. Vervolgens komen de ChristenUnie en GroenLinks met tussen de 150 en 200, de SP met ongeveer 100… en daarna, tenslotte, alle andere partijen. Die doen in minder dan 50 gemeenten mee. BoerBurgerBeweging (BBB) doet zelfs in geen enkele gemeente mee.

Dit betekent dus dat we in principe kunnen verwachten dat de kartelpartijen flink wat raadszeteltjes gaan winnen. Niet omdat die partijen zo populair zijn, maar omdat mensen nou eenmaal niet zoveel keuze hebben.

Lokale partijen in opkomst

Doodzonde, maar wacht! Er is goed nieuws. Want hoewel échte oppositiepartijen als Forum voor Democratie (FVD) in zo’n 50 zetels meedoen en dus niet in zo’n 280 gemeenten zijn er in die gemeenten wél steeds lokale partijen die meedoen. En die gaan volgens De Hond echt huishouden op woensdag.

De reden? Mensen die normaal op BBB, BVNL, FVD, JA21, DENK en andere kritische partijen zouden stemmen stappen woensdag over op een lokale partij als hun eigen favoriete partij niet meedoet in hun gemeente:

Wat je daar ziet is dus dat 85% van BBB-kiezers woensdag op een lokale partij gaan stemmen. Dat geldt ook voor 80% van JA21’ers, 68% van PVV’ers, 46% van FVD’ers en zelfs voor 44% van de SP’ers én 39% van de PvdD’ers. Bij de kartelpartijen is dat anders. Die partijen doen immers ook vaker mee omdat ze al decennialang een stevige infrastructuur hebben opgebouwd, niet alleen landelijk, maar ook lokaal.

Als je hier zo naar kijkt en vervolgens kijkt naar de gewone peiling van de De Hond kun je alleen maar concluderen dat het zeer wel mogelijk is dat de lokale partijen woensdag meer dan 30% van de stemmen gaan halen. Want ja, dat is het percentage waar iedereen naar kijkt. Gaan ze boven of onder 30% zitten?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als deze peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen klopt wordt het woensdag mogelijk niet alleen een goede dag voor de echte oppositiepartijen waar die meedoen, maar ook voor de lokale partijen in de ándere gemeenten.