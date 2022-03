Lavrov in interview: ‘Het doel van de sancties is om Rusland te ontmantelen’

In een interview, gevoerd in het Engels, liet de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vandaag weten dat de Europese en Amerikaanse sancties bedoeld zijn om Rusland definitief uit te schakelen. “Ze willen een unipolaire wereld,” aldus Lavrov.

Sergiy Lavrov heeft vandaag in een exclusief interview gereageerd op de sancties van het Westen tegen Rusland. Wat hem betreft zijn die sancties is de oorlog met Oekraïne slechts een excuus om de sancties te implementeren. “Deze sancties zijn nog nooit gezien,” aldus Lavrov. “Wij zijn sancties-kampioen.” Zelfs Iran en Noord-Korea worden minder hard aangepakt. Hij is er dan ook van overtuigd, zei hij, dat de sancties “bedoeld zijn om Rusland te ontmantelen.” Te vernietigen, zelfs. Dit gaat volgens hem niet meer om de oorlog in Oekraïne, maar om een geopolitiek machtsspel met het doel om Westerse hegemonie voor eens en altijd te vestigen.

“Maar sancties maken ons altijd sterker,” zei hij. En later: “De sancties zullen wij overleven.”

De Krim

“Toen het Westen de stem van inwoners van De Krim niet kon accepteren in 2014 en een illegale coup steunde in Oekraïne, toen sprak ik met Westerse leiders. Het was heel opvallend toen ik met ze sprak dat ze altijd weigerden te praten over de situatie vóór de Russische actie in De Krim. Als je met ze sprak over de situatie daarvoor en de rol die de EU speelde, dan […] gaven die leiders geen thuis.”

Wat die situatie voor de ingreep van Rusland betreft zei Lavrov dat de Oekraïense nationalisten Russische inwoners van De Krim (Oekraïense Russen dus) wanstaltig behandelden. “Ze zeiden dat ze de Russische sprekers eruit wilden vegen. Ze zeiden dat ze nazi-collaborateurs als Bandera moesten verheerlijken. Ze mochten geen Russisch spreken.”

“Maar het belangrijkste is voor mij de uitspraken van president Zelensky zelf. Die zei in september: “Als je vriendelijk wil zijn tegenover Rusland, als je je etnisch Rus voelt, ga dan naar Rusland. Hij zei dat slechts een paar maanden geleden,” aldus Lavrov.

Ook zei Lavrov dat de aanval van Rusland een “preëmptieve aanval” was omdat “Kiev een grootschalige aanval aan het voorbereiden was op Luhansk en Donetsk. Dit was hun ‘plan B.’ De oorlog die zij wilden voeren was ontzettend bloederig geworden.”

Europa en Amerika

“De Franse president Emmanuel Macron blijft roepen dat hij strategische autonomie wil, maar dat zal hij niet redden. Duitsland doet steeds weer precies wat Amerika wil. Als de Amerikanen ‘de Duitsers hebben overtuigd’ dat de Amerikanen beter weten wat Europa nodig heeft voor haar energiebehoefte dan Europeanen zelf,” nou, dan is het einde in zicht, aldus Lavrov.

“Ze dreigen nu met een vijfde golf, misschien daarna komt er nog een golf. Maar wij zijn daar ondertussen aan gewend,” aldus Lavrov.

BIOLABS

De laboratoria zijn gecreëerd door de Verenigde Staten. In de hele wereld. Meer dan 300 laboratoria, in de hele wereld. Veel daarvan op de grenzen van Rusland, inclusief in Oekraïne. Oekraïne is het grootste project voor het Pentagon; het Pentagon leidt deze biologische activiteiten. Zij ontwikkelen heel gevaarlijke pathogenen, waaronder anthrax en de pest,” ging Lavrov verder over de befaamde biolabs.

“We weten dat aan het experimenteren waren met de infectie van bepaalde etniciteiten die woonachtig zijn in het oosten van Oekraïne en Rusland,” zei hij vervolgens. In gewone mensentaal: dit betekent dat de Amerikanen volgens Lavrov bezig zijn met het ontwikkelen van pathogenen van ziektes die dan eerst en vooral dodelijk zijn voor etnische Russen. “Wij praten hier al tientallen jaren over,” aldus Lavrov, maar daar werd niets mee gedaan.

“Overigens hebben de Amerikanen jaren geleden besloten dat dit werk te gevaarlijk is om op hun eigen grondgebied te doen. Daarom exporteerden ze het naar het buitenland. En dan kiezen ze er steeds vaker voor om het nabij onze grenzen te doen.”

“Wij willen dit aankaarten bij de VN en ook bij de VN Veiligheidsraad,” zei Lavrov vervolgens. “Wij willen dat er een juridisch bindend proces komt” waarbij biolabs systematisch in de gaten gehouden worden zodat er geen ongelukken kunnen komen. “De plannen van de Amerikanen zijn levensgevaarlijk, en wij zullen hier tegen blijven strijden.”

Het doel van Rusland

“Het doel van de operatie is om iedere dreiging voor Rusland op Oekraïens grondgebied te verwijderen,” legde Lavrov uit. “Zij [het Westen en Oekraïne] weten waar het ons om gaat. Ze [Oekraïne] praten ook over missile defense – ze willen dat dergelijke wapens gedeeld worden met hen, zeker als het gaat om Sovjet-gemaakte wapens. Maar ik wil die landen eraan herinneren dat ze de juridische plicht hebben om toestemming te krijgen van de producent van die wapens.” Die producent is Rusland, natuurlijk. “Ik garandeer je dat we dit risico niet laten materialiseren.”

“Tenslotte is denazificatie een absolute must. Dit betekent niet alleen dat wetten die nazisme aanmoedigen vernietigd moeten worden, maar ook dat ze iets moeten doen aan anti-Russische wetten zoals dat mensen geen Russisch mogen spreken en zo verder.”

Noot van de redactie: deze informatie wordt gedeeld met onze lezers omdat het van het grootste belang is dat we in een conflict op de hoogte gebracht worden van beide perspectieven. Het kan niet zo zijn dat we alleen de kant van het Westen en Oekraïne te horen krijgen, en dat de Russen hun mond maar moeten houden. Dat is het tegengestelde van een goed geïnformeerd publiek. Natuurlijk betekent niets van dit alles dat we de woorden van Lavrov ondersteunen. Dit is het officiële Russische perspectief en dat moeten we óók weten als we écht goed geïnformeerd willen zijn. Dat is alles.