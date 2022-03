Radicale gekken bekladden partijkantoor FVD: ‘Fascist! Baudet loves Putin!’

De haat tegen FVD begint ernstige en zorgwekkende vormen aan te nemen. Door de voortdurende hetze heeft iemand (of hebben iemanden) vannacht namelijk besloten om het partijkantoor van de partij te bekladden. “Fascist!” en “Baudet loves Putin” staat er onder meer.

De afgelopen weken is de hetze van het partijkartel tegen FVD steeds harder geworden. Het hele kartel zet met name Thierry Baudet weg als een marionet van Poetin. GroenLinks stelt zelfs dat FVD “de democratie van binnenuit” de das om probeert te doen én dat de partij bakken met geld (roebels waarschijnlijk) uit Rusland gekregen heeft.

Het gevolg daarvan? Deze scenes die de partijleden vandaag aantroffen bij hun partijkantoor in Amsterdam:

Op de grond voor het kantoor staat “fascist scum,” wat zoiets betekent als “fascistische klootzakken.” Op de deur staat vervolgens “fascist.” En dan hangt er ook nog een spandoek met de tekst “Baudet <3 Putin.” Oftewel, “Baudet loves Putin.”

Dit is het logische gevolg van de enorme haathetze die het partijkartel tegen FVD voert. Nog maar kort geleden beschuldigde GroenLinkser Jesse Klaver FVD ervan (zonder wat voor soort bewijs dan ook!) Poetin-marionetten te zijn en zelfs geld aan te nemen uit Rusland. Flauwekul, natuurlijk, maar dit wordt steeds weer gedaan in een poging om de partij te beschadigen en mensen zo op te zwepen dat ze in actie komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen moet je je ernstig zorgen gaan maken om de veiligheid van FVD-politici. Want wat begint met beschadiging van het partijkantoor kan heel snel ontaarden in geweld tegen Baudet (en de anderen) zelf. Doodeng.