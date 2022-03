LOL! GroenLinks viert verlies in Amsterdam: ‘Ons maatje de PvdA is de grootste!’

Het is een beetje vreemd, maar GroenLinks viert vandaag de overwinning van de PvdA in Amsterdam. Want, schrijft GL-Kamerlid Suzanne Kröger op Twitter, de sociaaldemocraten zijn “het maatje” van de groene communisten en dus kunnen ze er toch heel blij mee zijn dat ze zelf niet langer de grootste zijn in de hoofdstad. Ofzo.

Bij de vorige verkiezingen vierde GroenLinks groot feest. De partij boekte namelijk niet alleen zetelwinst ten opzichte van de verkiezingen ervoor, maar ze werd zelfs de grootste in Amsterdam. De hoofdstad is eigenlijk altijd dé hoofdprijs voor linkse partijen. Daar willen ze allemaal winnen.

Je kon je de euforie na de vorige gemeenteraadsverkiezingen dan ook goed voorstellen. Maar nú is er iets heel merkwaardigs aan de hand. GroenLinks verloor gisteren de titel “grootse partij van Amsterdam” namelijk, maar zegt nog steeds heel blij te zijn.

Als je dit zo ziet denk je: ze verliezen twee zetels, zijn niet meer de grootste… dat moet pijn doen. Maar nee hoor, niets is minder waar. Want bij monde van Tweede Kamerlid Suzanne Kröger viert de partij alsnog nadrukkelijk feest.

De exitpoll Nieuwegein was gister het begin van een hele mooi avond! De grootste in Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Zwolle en nog veel meer. Tweede in Amsterdam met ons maatje de PvdA als grootste. Geweldig dat zoveel mensen kiezen voor groene politiek en linkse oplossingen! 💚❤️ https://t.co/Hn6eX4zFBe — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) March 17, 2022

“Tweede in Amsterdam met ons maatje de PvdA als grootste. Geweldig dat zoveel mensen kiezen voor groene politiek en linkse oplossingen!” schrijft deze dame terwijl GroenLinks twee zetels verloren heeft in de hoofdstad én haar status als grootste partij van de stad kwijt is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De cognitieve dissonantie bij GroenLinksers (en hun matties van D66) is wel echt bizar om te zien vandaag. Ja oké, GroenLinks kan in ieder geval nog zeggen dat ze zetels hebben gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. Dat klopt. Maar dat je vervolgens viert dat je niet meer de grootste bent in Amsterdam is ronduit bizar.