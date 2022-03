Hilarisch! D66 verklaart de overwinning: ‘We worden wakker in een progressief land!’

Bij D66 vieren ze vandaag een feestje. Volgens de extreemlinkse partij worden we vandaag namelijk wakker in “een progressiever” Nederland. En dat is wat gek. Want het zijn juist de lokale partijen die de grote winnaars zijn, niet D66 en haar vrienden.

Jeetje wat vieren ze feest bij D66, zeg! Ze zijn zo ontzettend blij. Want volgens de linksextremisten is Nederland heel veel “progressiever” geworden. Jawel, Nederland is zelfs een progressief land. Ofzo.

We worden morgen wakker in een progressiever, mooier Nederland. En dat is te danken aan onze campaigners. Aan al die mensen die de afgelopen weken de straat op zijn gegaan. Dank voor jullie onvermoeibare werk. Wij zijn met velen. pic.twitter.com/FEdA3bnHgh — D66 (@D66) March 17, 2022

En dat is toch een wat vreemde opmerking. Want bij landelijke verkiezingen halen de ‘rechtse partijen’ steevast een absolute meerderheid in het parlement.

Dat is al veelzeggend genoeg. Maar wacht, het wordt nog hilarischer. Want als je daadwerkelijk naar de uitslagen kijkt zie je dat niet de linkse partijen de grote winnaar zijn, maar – niet schrikken! – de lokale partijen. Ja, D66 pakt er lokaal een paar zeteltjes bij, maar om nou net te doen alsof de “progressieve partijen” een geweldige winst geboekt hebben is je reinste flauwekul. Sterker nog, de aartsvijand van D66, FVD, heeft er 45 zetels bijgekregen en komt uit op 48 uit. Dat waren er maar 3 de vorige keer.

Oh, en dan hebben we het er nog niet eens over gehad dat qua percentages de kabinetspartijen allemaal verliezen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leveren alle vier in volgens RTL Nieuws. “Progressieve oppositiepartijen” GroenLinks en PvdA deden het nauwelijks beter. GroenLinks verloor landelijk een beetje. Alleen de PvdA won. Een beetje. Heel bescheiden.

Kortom, het gekraai over “winst” en “een progressief Nederland” van D66 is je reinste flauwekul.