Marcel van Roosmalen: ‘Gideon van Meijeren heeft een zachte stem, maar is een lizard. Hij heeft geen tenen maar schubben’

Marcel van Roosmalen is helemaal doorgedraaid. Bij NPO Radio 1 verkondigt hij nu namelijk dat mensen als Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Thierry Baudet (allemaal van FVD) “uitgesloten moeten worden van onze samenleving.” Daarbij noemt hij de eerste FVD’er “een lizard” (een hagedis) die “geen tenen heeft maar schubben.”

Zieker dan dit wordt het eigenlijk niet. Het enige dat dit nog kan overtreffen is een uitgesproken oproep om Van Meijeren en co. uit de weg te ruimen:

.@MvanRoosmalen: "Gideon van Meijeren heeft een zacht slissende stem, waardoor je niet meteen ziet wat hij is: een lizard, hij heeft geen tenen maar schubben. Ik zeg de ongemakkelijke waarheid nu maar hardop: hij vormt een bokkenwagen om als een autobom op ons in te rijden." pic.twitter.com/4hyPP7M3tz — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 15, 2022

Een lizard

“Omdat dit de staatsradio is wil ik er nadrukkelijk bijzeggen dat ik niet vind dat er fysiek maatregelen tegen hem en zijn partij Forum voor Democratie moeten worden genomen. Maar ik vind wel dat in een parlementaire democratie als de onze mag worden gefilosofeerd over bijvoorbeeld de uitsluiting van Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Thierry Baudet uit onze samenleving,” aldus de linkse haatprediker.

“Bind ze vast, zet ze in een boot, en sleep die naar de Atlantische Oceaan. Naakt, zonder kleren, eventueel met een paar dozen diepgevroren vissticks.”

“Gideon van Meijeren,” ging Van Roosmalen verder, “heeft een zacht slissende stem, waardoor je niet meteen ziet wat hij is: een lizard, een pijndier. Hij heeft geen tenen maar schubben.”

Een agent van Poetin

“En ik zeg de ongemakkelijke waarheid nu toch maar hardop: Gideon van Meijeren is een spion van Vladimir Poetin.”

“Gideon van Meijeren maakt onderdeel uit van een geheim Russisch plan om ons met geld van GazProm te bestoken met documentaires vol fakenews om ons zo geestelijk uit te testen en van onze zwakheden gebruik te maken,” donderde de zieke linkse geest van de NPO, “zodat hij hier samen met zijn trawanten een etnocratische witte welvaartsstaat kan vestigen waar geen ruimte is voor pan-Amerikaanse, -Afrikaanse én -Arabische invloeden.”

Vervolgens beweerde Van Roosmalen dat Van Meijeren een “buitenparlementaire machtsovername” wil plegen waarna hij Nederland wil laten inlijven bij het Grote Russische Rijk.

Een autobom

En dat is nog niet alles. Nee. Daarop kwam Van Roosmalen met de beschuldiging dat Van Meijeren “een bokkenwagen” is. “Bokkenwagens zijn los opererende eenheden die samenspannen om de heersende elite te ondermijnen. Een bokkenwagen is bijvoorbeeld een kongsi van Willem Engel, Arnold Karskens, Wierd Duk, Pepijn van Houwelingen, Erik de Vlieger en Marianne Zwagerman, die als een autobom op onze democratie afrijden.”

Van Meijeren zou die “kongsi” dan “vanaf de bok met een zweep” aanvoeren.

Wat een zieke, zieke geest. En het ergste? Als Van Meijeren iets overkomt zal Van Roosmalen hypocriet lullen dat hij het nooit zo bedoelde, want hij gelooft heus, echt, in democratie en het vrije woord, en niet in geweld.

Uhu.