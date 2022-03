Money talks! D66 spendeert meer dan 6 TON aan Google advertenties

DENK-leider Farid Azarkan heeft even gecheckt hoeveel D66 deze gemeenteraadscampagne uit heeft gegeven aan Google advertenties. Het resultaat liegt er niet om. Het gaat om meer dan 600.000 euro en om 3.723 verschillende ads.

In de Tweede Kamer is er onlangs nog een debat geweest over groot geld in de politiek. De meeste partijen vonden het heel belangrijk om het “eerlijker” en “gelijker” te maken. Maar er waren een paar partijen die daar eigenlijk niet zoveel mee hadden.

Dat gold met name voor D66. Niet zo gek natuurlijk, want bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ontving die club nog één miljoen euro van een “gulle gever” (die vervolgens toestemming kreeg voor leuk cultuurproject, maar dat natuurlijk geheel terzijde). En nu gaat D66 helemaal los op online advertenties.

DENK-leider Farid Azarkan heeft even naar de cijfers gekeken en heeft ontdekt dat het om maar liefst 3.723 advertenties gaat waaraan D66 646.750 euro heeft uitgegeven. “‘Eerlijke’ verkiezingen” schrijft hij ironisch bij een screenshot van deze ronduit schokkende cijfers:

Een andere gebruiker haalt even wat informatie bij Instagram vandaan, want ook daar is D66 actief. En ja, alweer zijn de cijfers … laten we zeggen, indrukwekkend.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo. Dat gaat lekker bij D66. En dan tellen we al die gratis reclame die de partij heeft gekregen van de NPO niet eens mee.