Oud-commandant Mart de Kruif: Poetin behaalt de doelen die hij wil behalen, maar het gaat langzamer dan gehoopt

De oude commandant Mart de Kruif zegt vandaag in gesprek met De Telegraaf dat al dat gebler over “succesvol” Oekraïens verzet tegen de Russische beer nogal overdreven is. Want, zegt hij, ja, de Oekraïeners vechten hard terug. Maar het enige dat ze daarmee voor elkaar krijgen is dat het offensief van de Russen wat langzamer gaat dan Poetin hoopte. Zijn doelen bereikt hij echt wel één voor één.

“Hij had natuurlijk gehoopt … om het moreel van de Oekraïeners te gaan breken. Dat lukt niet,” zegt De Kruif. De Oekraïense troepen vechten terug, en hard ook, “met name in de steden.”

Het eerste doel

Maar, ging de commandant verder, “als je kijkt waar ze nu staan… laten we beginnen in het zuiden. Dan hebben ze de corridor tussen De Krim en de Donbass eigenlijk in handen. Mariupol is nog niet gevallen, maar die corridor gaat daar omheen. Dat doel is bereikt. En ze gaan nu richting Odessa de komende dagen, helemaal naar Moldavië. Dan hebben ze één van hun drie doelen bereikt: ze hebben dan de hele kuststrook.”

Het tweede doel

Het tweede deel van het offensief, zei De Kruif, is om de voor Rusland vijandige troepen in het westen en in het oosten van Oekraïne van elkaar af te snijden. “Daar zijn ze nu mee bezig. Daar zijn ze nog niet, maar het gaat die kant wél op. Ze zijn om Kharkov heengetrokken. In Kharkov zien we heel harde gevechten,” maar dat boeit de Russen niet te veel. Die gaan gewoon door, er omheen.

Daarom zal het volgens De Kruif misschien nog een week duren voordat Rusland erin geslaagd is de westelijke en oostelijke Oekraïense troepen van elkaar te scheiden. Of dat het ’t verzet dan breekt weet je niet. Maar je weet wel, aldus de Kruif, “dat je het gros van de Oekraïense krijgsmacht dan uitschakelt.”

De Kruif voegde hier nog aan toe dat hij niet gelooft dat de NAVO militair betrokken gaat worden bij de oorlog.