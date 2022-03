Pieter Omtzigt maakt zich grote zorgen over inflatie en het pensioenstelsel: “Enorme gevolgen”

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat hij zich ernstig zorgen maakt over het effect van de torenhoge inflatie op de pensioenen. “We moeten het [hier[ over hebben,” stelt hij. “Dat heeft enorme gevolgen.”

Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (grappig dat pensioenen in één adem worden genoemd met armoedebeleid, en ook erg zorgwekkend). Hij wil namelijk weten wat de effecten zijn van “de extreem hoge inflatie” gezien “het feit dat de Wet toekomst pensioenen gebaseerd is op stabiele en lage inflatie van ongeveer 2%.” In de overgang naar het nieuwe stelsel is zelfs ook rekening gehouden met dat lage percentage. Dit terwijl experts het erover hebben dat we weleens een inflatie kunnen gaan zien van ergens rond de 10%.

We moeten het hebben over inflatie en het pensioenstelsel

→ Groot koopkrachtverlies

→ Het nieuwe pensioenstelsel en de overgang gaan uit van stabiel 1%-2% inflatie. Niet van 6% of 9%.

Dat heeft enorme gevolgen. En die zijn niet in beeld.

Herverdeling van honderden miljarden pic.twitter.com/E6YXw42puP — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 18, 2022

DNB verwacht dat de HICP-inflatie uitkomt op 6,7% dit jaar. In 2023 zou die inflatie dan 2,8% worden. Maar dat is een positief scenario. In een negatief scenario hebben we het over respectievelijk 9,5% (!) en 3,4%, aldus Omtzigt in zijn vragen.

Daarom wil hij weten wat de gemiddelde en maximale percentages zijn waar ten behoeve van de Wet toekomst pensioenen mee is gerekend in de rekenmodellen. En op welke wijze is dan ook rekening gehouden met de huidige inflatie? (Waarschijnlijk antwoord: niet)

Het is natuurlijk wachten op de antwoorden van het kabinet, maar ik durf wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat het antwoord zal zijn: “Nee, dus? Wat boeit het? In het ergste dan wel beste geval kunnen die oudjes straks prima gebruik maken van de Wet voltooid leven. Wel zo goedkoop.”