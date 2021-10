Oud-D66-Kamerlid wil dat zijn partij ChristenUnie te vriend houdt: ‘Parkeer kwestie voltooid leven’

Oud-Kamerlid Bert Bakker (D66) vindt dat zijn partij niet te standvastig moet zijn over het thema voltooid leven in de onderhandelingen de komende weken. Wat hem betreft houdt zijn partij zich de komende vier jaar gedeisd over dit onderwerp als het niet lukt om er een vrije kwestie van te maken.

Bakker laat een beetje zien hoe er bij D66 gedacht wordt: macht boven principes. D66 zit in een heel precaire situatie, waardoor iemand als Bakker zich genoodzaakt voelt om dit soort advies te geven.

De ChristenUnie staat op het punt van voltooid leven sterker in de onderhandelingen dan D66. Het is op geen enkele manier aan hun achterban te verkopen dat zij meegaan in de standpunten van D66 over ‘medisch-ethische kwesties’. Bakker snapt dat, maar twijfelt kennelijk over of Sigrid Kaag, Rob Jetten en de rest van de ‘magere mannetjes’ dit ook begrijpen. Daarom deelde hij zijn advies bij 1 op 1.

Kennelijk vreest hij de mogelijkheid dat D66 te hard in de onderhandelingen gaat proberen te zijn. Ze hebben bij het begin van het formatieproces gezien hoe dat afliep en de rest van Nederland heeft meegekregen hoe er werd gereageerd toen de mensen van D66 hun zin niet kregen. Informateur Remkes werd toen praktisch uitgemaakt voor dronkenlap, wat echt een teken van zwakte is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En op zich is het advies van Bakker, die zelf ook spindoctor is geweest, helemaal niet slecht. Het is alleen bijzonder sneu dat hij het nodig acht om zijn partijgenoten hiervoor te moeten waarschuwen. Bij andere partijen zie je dit namelijk niet. Er is geen VVD’er die Rutte even via de media adviseert over welke onderwerpen hij nu maar even moet laten varen. Bij het CDA en de ChristenUnie zie je dat evenmin. Maar die weten dan misschien ook net iets beter hoe je moet formeren. De kans dat D66 tijdens de onderhandelingen de hand overspeelt is in ieder geval dik aanwezig.