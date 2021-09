Nieuwe poging kabinetsformatie mislukt: CDA verwijt D66 ‘onduidelijkheid’ en D66 ondermijnt autoriteit informateur

Een traditioneel meerderheidskabinet was al geen optie meer tijdens deze kabinetsformatie en nu is de vorming van een minderheidskabinet, met een combinatie van VVD, D66 en/of CDA, ook al mislukt, zegt informateur Remkes. De irritaties bij het CDA en D66 lopen hoog op, want achter de schermen wordt iedereen van alles verweten.

Informateur Remkes gaat nu proberen om tijdens de kabinetsformatie een extraparlementair kabinet samen te stellen met de VVD, D66 en het CDA. Dat betekent eigenlijk niets meer dan dat er een kabinet wordt gevormd met ministers van verschillende partijen. Zij moeten zich aan het regeringsprogramma houden, maar de fracties van die partijen hoeven niet vooraf steun te beloven. Dat is, op z’n zachtst gezegd, nogal een risico. Op die manier regeren kan voor redelijk wat instabiliteit zorgen.

Maar afgaande op wat politiek verslaggever Xander van der Wulp (NOS) zegt, is die instabiliteit er nu al.

“(…) Zo klagen ze bij het CDA dat het met D66 ‘elke dag een ander liedje is’ en dat Kaag wel zegt dat ze blokkades wil opheffen, maar dat haar eisen onduidelijk zijn. D66’ers richten in gesprekken met journalisten hun pijlen op informateur Remkes, die ‘warrig’ zou zijn geweest bij het leiden van de gesprekken. Er werd zelfs gesuggereerd dat er ‘al enige drank in de man’ zou zijn geweest. Een vergaande spin die de autoriteit van de informateur bedreigt, maar die tegelijkertijd tekenend is voor de onvrede bij de drie partijen over hoe het formatieproces verloopt”, aldus Van der Wulp.

Het CDA kan moeilijk verweten worden dat ze hier een onterechte observatie doen, we kennen D66 haast niet anders dan een partij die om de haverklap op allerlei punten zomaar kan draaien. Het meest opvallende is de lage streek van D66’ers zelf, die actief aan de poten van het formatieproces zagen door op deze manier informateur Remkes proberen onderuit te halen. Al is dat ook wel weer tekenend voor die partij.