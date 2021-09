Peilingen! Vertrouwen in coalitiepartijen neemt af: VVD, D66 en CDA verliezen alle drie twee zetels

De kiezer, die volgens VVD-leider Mark Rutte “gekozen heeft”, lijkt langzamerhand terug te komen op zijn keuze. De drie grootste partijen (VVD, D66, CDA) die nu bezig zijn met de formatie verliezen allemaal twee zetels ten opzichte van vorige peilingen van EenVandaag.

Ondanks dit verlies staat de VVD nog steeds ruim op winst in de peilingen, vergeleken met de verkiezingsuitslag en de zetelaantallen van D66 en het CDA. Toen kregen ze 34 zetels, in augustus stonden ze op 39 zetels en deze maand is dat weer gezakt naar 37 zetels. Al met al staat die partij dus nog op +3 zetels winst.

De daadwerkelijke klappen vallen vooral bij D66 en het CDA. Vooral die laatste komt er beroerd vanaf. Na de verkiezingen kregen ze 15 zetels, in augustus stonden ze nog maar op 10 zetels in de peilingen en nu, in september, staan ze zelfs op slechts 8 zetels. Bijna een halvering sinds de verkiezingen en een verlies van twintig procent ten opzichte van vorige maand!

D66 begon met 24 zetels na de verkiezingen, won de maand erop twee zetels en brak sindsdien geleidelijk af in de peilingen. In augustus stonden ze op 21 (-3) en deze maand gaan daar nog eens twee zetels vanaf (19). Daarmee zijn ze één zetel verwijderd van een gelijke stand met de PVV, die er deze maand een zetel bij heeft gekregen en nu op 18 zetels staat.

En de trend van de vorige peilingen zet door: traditionele linkse partijen blijven stabiel, terwijl nieuwe partijen er met de winst vandoor gaan. De BoerBurgerBeweging profiteert het meest en staat inmiddels op 5 zetels (+4), net onder Volt en JA21, die allebei op 6 zetels staan.

Ergens is het wel grappig dat D66 op verlies staat en wil formeren met partijen die allemaal op verlies staan of gelijk zijn gebleven. De PvdA noteert namelijk -1 in de peilingen en staat daarmee gelijk aan GroenLinks (9 zetels). Zelfs de ChristenUnie moet een zetel inleveren en noteert nu maar 5 zetels. Het is dus overduidelijk dat de Nederlandse burger nou niet bepaald enthousiast wordt van de coalitie die Sigrid Kaag nu eindelijk bereid is te formeren.