Politiek rechts staat in vuur en vlam: om 20:00 gaan de NFT’s van Thierry Baudet LIVE!

Heel rechts Nederland staat in vuur en vlam. Om 20:00 uur vanavond gaan de NFT’s van Amsterdam Books, vanwege Thierry Baudets nieuwe boek Het Coronabedrog, namelijk live op de grootste NFT-openmarkt ter wereld, Open Sea.

Afgelopen zaterdag was het al feest voor de 100 mensen die op de white-list waren gekomen. Nou ja, honderd mensen. Een paar slimmeriken hadden de mogelijkheid aangegrepen om meerdere wallets te registreren. Daardoor waren er dus minder dan 100 mensen – zeg ergens tussen de 80 en 90 – die op de lijst konden en (maximaal) 3 NFT’s konden kopen via de speciale gesloten website.

Leuk, want die whitelist was in een paar minuten vol. Ook daarna bleef het bijzonder actief in de Telegram-groep van de NFT’s.

Momenteel zijn er nog maar een paar uur te gaan voor de hele NFT-verkoop live gaat voor het grote publiek. Baudet kondigde dat zelf aan op Twitter… en de Telegram-groep ging vervolgens van 200 leden naar rond de 500. In slechts een minuut of vijftien tijd. Het moge dus duidelijk zijn: heel veel mensen zijn hierin geïnteresseerd.

Baudet vs. Schwab

En dat is niet zo gek. NFT’s zijn tegenwoordig namelijk echt een rage. Dat geldt zeker voor die van AmsterdamBooks/Baudet. Het design van de NFT’s is dan ook echt leuk. Het thema is: Baudet vs. Schwab. Stuk voor stuk draaien ze er dus om dat Baudet het opneemt tegen WEF-führer Klaus Schwab.

Natuurlijk was er ik als de kippen bij. Op Twitter deelde ik al één van de NFT’s:

Voor iemand roept, “HAHAHAHA JE DEELT JE NFT NU KAN IEDEREEN EM DOWNLOADEN!” Ten eerste: dit is een lage resolutie. Ten tweede staat het eigendom natuurlijk geregistreerd op de naam van degene die de NFT heeft. Het is mijn NFT. Ten derde zijn de locked content voordelen wat de NFT echt waarde geven: toegang tot een wijnproefavond met Thierry, een meet and greet, een filosofische avond met Freek Jansen, een libertarische verlichtingsavond met Michael van der Galien, een gesloten Telegramgroep met FVD-kopstukken, en ga zo maar door. Dat krijg je allemaal bij het eigendom van een NFT.

Geen wonder dus dat het stormliep op de whitelist en ook nu op de Telegram-groep.

2.000 NFT’s

De NFT’s kunnen vanavond dus door iedereen gekocht worden. Dat kan op de website Open Sea. Hier is de officiële pagina aldaar. Ook kunnen de NFT’s gekocht worden via de website die Amsterdam Books van Baudet daar zelf voor heeft opgezet. Bij Open Sea betaal je via Ethereum (WETH volgens mij), en op de website van AB zelf met MATIC. Dat zijn cryptocurrency.

Al met al zijn er 2.000 NFT’s (maximaal) beschikbaar. Als dat aantal verkocht is, is het dus klaar. Dan kun je smeken en hopen wat je wil, maar meer worden er dan niet bij gemaakt. De enige manier om dan nog een NFT te bemachtigen is door er eentje te kopen van iemand die er op tijd bij was. Dat is altijd mogelijk, maar het is wel duurder; dat is immers hoe er winst wordt gemaakt op NFT’s.

Vanaf 20:00 staan de NFT’s dus live en kunnen ze gekocht worden. De interesse is, blijkens de aanmeldingen op Telegram, écht significant. Je zult er dus zo snel mogelijk bij willen zijn; ofwel om te genieten van de voordelen van eigenaarschap dan wel als investering… of allebei. Want ja, je kan natuurlijk meer dan 1 NFT te kopen. Ik bezit er bijvoorbeeld al drie. Eén voor mezelf, en de andere twee zal ik op een later moment verkopen. Met winst. Met fórse winst.

Wees er snel bij. Word lid van de Telegram-groep en koop vanavond om 20:00 uur meteen een NFT (of twee, drie, vier).