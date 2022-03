Realistische Thierry Baudet: ‘Poetin is een levensgevaarlijke vent, ik ben niet pro-Poetin. Maar ik ben wel REALISTISCH’

In een interview met Robert Jensen heeft Thierry Baudet helder uitgelegd wat zijn visie op het conflict tussen Oekraïne en Rusland nu eigenlijk is. “Ik ben helemaal niet pro-Poetin,” legde de FVD-leider weten. “Ik vind hem een heel gevaarlijke vent.” Maar hij is gewoon realistisch. Als dat je al een “pro-Poetin propagandist” maakt, nou, dan zijn we wel heel diep gezakt in ons land.

Dit is werkelijk een fantastische clip van het interview dat Thierry Baudet onlangs gaf aan Robert Jensen. Want de FVD-leider gaf aan wat zijn werkelijke visie is op Poetin, het conflict in Oekraïne, en het buitenlands beleid. En nee, hij is geen “Poetin-fanboy.” Hij is geen fanboy van welke leider dan ook. Maar hij kijkt naar de wérkelijkheid en wil dat we vanuit die realiteit opereren.

Vanaf het begin was het al duidelijk dat @thierrybaudet niet pro-Putin is. Thierry geeft alleen een andere kijk op het verhaal. Nogmaals 👇🏻 pic.twitter.com/bAi50d8wTz — TheNetwork (@FreeRightNet) March 3, 2022

“Ik ben helemaal niet pro-Poetin. Ik vind het een levensgevaarlijke vent,” legde Baudet uit, “en ik vertrouw hem voor geen meter. Net zoals dat ik trouwens al die wereldleiders niet vertrouw, want je komt daar alleen als je op alle mogelijke manieren valse gemene spelletjes hebt gespeeld.”

“Het enige wat ik zeg,” ging hij verder, “is dat Rusland bestaat. Het is daar. En we zijn nu bezig met in een oorlog terecht te komen. Het was helemaal niet nodig geweest.”

“Dat alleen al,” het hebben van dat realistische, rationale standpunt, “wordt gezien als een extreem pro-Poetin standpunt. Terwijl volgens mi, ik ben de eerste om te erkennen dat Rusland een heel gevaarlijk land is, en dat die man een heel gevaarlijke dictator is, en dat we absoluut niet naïef daarover moeten zijn. Maar juist daarom moeten we ook niet in een oorlog met hem terechtkomen.”

Zo is het maar net. Maar als je dat hardop zegt ben je volgens de progressieve gestoorde haviken die het voor het zeggen hebben in ons land “een Poetin-apologeet.” Knettergek!

Overigens kun je de hele show hier kijken.