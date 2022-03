Ruime meerderheid Eerste Kamer steunt voorkomen datacentrum Zeewolde, VVD en CDA stemden tegen

De oproep van de Partij voor de Dieren om de komst van het datacentrum in Zeewolde te voorkomen, werd breed gesteund in de Eerste Kamer, alleen CDA en VVD stemden tegen. Nu is het aan het kabinet om de puinhoop die de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks in Zeewolde hebben gecreëerd op te ruimen.

Het is natuurlijk voor helemaal niemand meer te volgen dat de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks in Zeewolde vóór de komst van een energie slurpend datacentrum hebben gestemd. En het ook nog eens vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen er door hebben gedrukt.

Je zou ook denken dat dit nieuwe super groene en op het gebied van klimaatbeleid zeer ambitieuze kabinet er wel een stokje voor zou steken, maar dat valt vies tegen. De ChristenUnie en zelfs D66 stemden dit keer op basis van hun principes, maar het CDA en de VVD hebben zich weer eens behoorlijk laten kennen, blijkt volgens Trouw.

Met het aangenomen voorstel zou het nu volgens PvdD-senator Niko Koffeman mogelijk moeten zijn voor de regering om desnoods besluiten van gemeentebesturen te schorsen, zodat het goedgekeurde bestemmingsplan in de ijskast verdwijnt. Wellicht zijn er ook nog andere mogelijkheden om de komst definitief tegen te houden. Het probleem is alleen dat de gemeenteraad in december al stemde over de komst van het megadatacentrum, terwijl het kabinet daarna pas aankondigde dat voorlopig geen megadatacentra zouden worden toegelaten.

GroenLinks en de PvdA zijn gelukkig weggevaagd in Zeewolde, maar de strijd is dus nog niet gestreden. Als het aan de VVD en het CDA ligt komt dat megadatacentrum er waarschijnlijk alsnog, want ‘regels zijn regels’. En als Sigrid Kaag en Rob Jetten tegen die tijd dan hun tranen weer hebben gedroogd dan kunnen ze ons vast tips geven over energiebesparing, want Meta (Facebook) moet natuurlijk wel gewoon onze data kunnen blijven vergaren en opslaan.