‘Groen’ kabinet: ‘Plannen voor 25 datacenters, verbruik kan oplopen tot 10 procent van totale energievoorziening’

De plannen voor het megadatacenter van Facebook (Meta) in Zeewolde is pas het topje van de ijsberg. Volgens het kabinet zijn er nog zo’n 20 tot 25 plannen voor de vestiging of uitbreiding van datacenters in Nederland. Als die plannen allemaal door zouden gaan, dan kan het energieverbruik oplopen tot wel 10 procent van de totale nationale energievoorziening van Nederland.

Er gaat iets héél erg mis in dit land. Het aanstaande kabinet zegt hartstikke groen te willen zijn en maakt daar ook miljarden euro’s voor vrij, maar tegelijkertijd staan zij voor een enorme uitdaging. De komst en uitbreiding van datacenters gooit namelijk behoorlijk roet in het eten.

Terwijl al jaren wordt gepredikt dat we allemaal van het gas af moeten en er volop wordt gepredikt over de noodzaak van groene energie, planten buitenlandse techbedrijven hier massaal enorme datacenters neer. Die leveren nauwelijks werkgelegenheid op, vreten stroom, worden gebouwd op zo’n beetje de meest vruchtbare landbouwgrond van Europa en belasting zullen de bedrijven ook zoveel mogelijk proberen te ontwijken. De techgigant beweert natuurlijk het tegenovergestelde, meldt de NOS.

Het is toch werkelijk op geen enkele manier uit te leggen dat iedere burger zonnepanelen op het dak en windmolens in de achtertuin moet hebben, terwijl het energieverbruik met dit soort datacenters enorm omhoog schiet? De PvdA en GroenLinks in Zeewolde stemden in met de komst van het datacenter, mede vanwege het idee dat de restwarmte het nog aan te leggen warmtenet gaat voeden, meldt de NOS. Het energieverbruik dat vergelijkbaar is met 460.000 huishoudens, kan ervoor zorgen dat zo’n 10.000 huishoudens van het gas af kunnen en op het warmtenet kunnen worden aangesloten. Dat vonden ze blijkbaar wel een goede deal.

Nou hebben meer mensen niet erg veel vertrouwen meer in het kabinet, dus dit is de perfecte test. Als het kabinet de bouw of uitbreiding van die datacenters toe gaat staan, dan kan straks iedereen de conclusie trekken dat klimaatbeleid grote onzin is en het ze alleen te doen is om ‘goedkope’ stroom voor techgiganten en de industrie op te wekken, met geld van de burger.