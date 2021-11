Caroline van der Plas komt in verzet tegen bouw megalomaan datacenter Facebook: ‘Vruchtbare landbouwgrond opgeofferd. Bizar’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is kritisch op de komst van een mega-datacenter van het bedrijf Meta, het moederbedrijf van ondermeer Facebook en WhatsApp. Voor de BBB-politica is het onbegrijpelijk dat we kostbare, vruchtbare landbouwgrond gaan opofferen aan iets waar Nederlanders zelf niet van profiteren.

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, heeft bekend gemaakt een gigantisch datacenter te willen bouwen in Zeewolde. Er zijn echter wat kanttekeningen te plaatsen bij dit nieuws: het datacenter gaat namelijk tweemaal zo veel energie verbruiken als Amsterdam. Daarnaast komt het op vruchtbare landbouwgrond, iets wat al schaars is in Nederland door ondermeer de windmolengekte.

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas reageert geschokt op dit nieuws. Haar partij pleit voor een stop op deze energieslurpers in ons land. Als land profiteren we nauwelijks van de komst van dit soort megalomane projecten en het doet ons landschap weinig goed.

Een mega-datacenter voor Facebook in Zeewolde, dat 2 keer zoveel stroom verbruikt als de hele stad Amsterdam. En vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd. Bizar. @BoerBurgerB wil een stop op deze energieslurpers die ons landschap vernaggelen. pic.twitter.com/uDtHtHl348 — Caroline van der Plas (@lientje1967) November 25, 2021

Er is echter alleen een probleem: NU.nl meldt dat het college van Zeewolde vorige week (18 november) al heeft ingestemd met de bouwplannen van dit datacenter. Halverwege december neemt de gemeenteraad een beslissing erover, het is nu aan hen om te bepalen of dit energieslurpend project er daadwerkelijk gaat komen.

Toch zal het goed zijn als Van der Plas dit onderwerp snel agendeert in de Tweede Kamer. Er wordt namelijk vaker Nederlands landbouwgrond opgeofferd voor projecten van multinationals. Tot overmaat van ramp gaat het ook vaak genoeg om projecten die ons stroomnet alleen maar belasten en waar we zelf nooit wat van terugzien.