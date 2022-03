Rusland blokkeert Google Nieuws: ‘Er wordt fakenews verspreid over de offensief in Oekraïne’

Moskou heeft de grootste nieuwswebsite in het Westen, Google News, geblokkeerd. Volgens Rusland verspreidt de Amerikaanse nieuwsgigant namelijk “fakenews” over “het offensief in Oekraïne.”

De Russische mediaregulator Roskomnadzor heeft Google News geblokkeerd omdat de website “materiaal publiceert met onbetrouwbare informatie” over de Russische militaire acties in Oekraïne. Het is niet de eerste keer dat Rusland een Westerse website bant. Eerder moesten andere Westerse media het ook al ontgelden, wat een reactie was op de ban op Russia Today en Sputnik in Europa.

Roskomnadzor zegt dat Google News linkt naar websites die “bewust verkeerde” ‘informatie delen over de oorlog in Oekraïne. Enkele dagen geleden zei de regulator ook al dat YouTube – ook van Google – “een wapen is in de anti-Russische informatieoorlog.” Toen werd YT opgeroepen “onmiddellijk een einde te maken” aan restricties die het opgelegd heeft aan Russische media die van het platform gebruik maken.

YouTube heeft namelijk zenders als Sputnik en Russia Today geband. Dit omdat zij Russische propaganda zouden verspreiden en/of het zouden opnemen voor de Russische invasie in Oekraïne.

Oekraïne bant ‘pro-Russische’ media

Ondertussen wordt er ook op los geband in Oekraïne. Daar zijn er 11 politieke partijen verboden verklaard. Eén daarvan is de grootste oppositiepartij van het land met maar liefst 43 zetels in het Oekraïense parlement.

Daarnaast heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ene wet getekend over “een verenigd informatiebeleid” waardoor alle nationale tv-zenders samensmelten in één “24-uur durende informatiemarathon.”

Kortom, wat we zien is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en op de persvrijheid in Rusland, Oekraïne, en zelfs in de EU en zelfs daarbuiten (want YouTube is immers een Amerikaans concern). De ene kant verbiedt media van de andere, en de andere doet het precies andersom. Daardoor krijgen inwoners van het ene gebied uiteindelijk geen perspectieven meer te zien uit het andere gebied, en omgekeerd.