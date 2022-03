Rutte: “Als EU én NAVO zijn wij vastberaden en verenigd in ons verzet tegen de Russische agressie”

Niet alleen kondigt premier Mark Rutte aan dat de EU en NAVO verenigd zijn, maar ook dat er nieuwe sancties aan gaan komen gericht tegen Rusland.

Rutte laat weten op Twitter dat de EU en NAVO “vastberaden en verenigd in ons verzet [zijn] tegen de Russische agressie tegen Oekraïne.” “Dit wordt,” gaat hij verder, “onderstreept met de ingelaste NAVO-top en deelname van [de Amerikaanse president Joe Biden] aan [de Europese Raad].”

Als EU en als NAVO zijn wij vastberaden en verenigd in ons verzet tegen de Russische agressie tegen Oekraïne. Dit wordt onderstreept met de ingelaste NAVO-top en deelname van @POTUS aan #EUCO. Daarbij spreken we over verdere hulp aan Oekraïne en nadere sancties tegen Rusland. pic.twitter.com/GhMFCKg4WQ — Mark Rutte (@MinPres) March 24, 2022

En dat is niet alles. Want, zegt hij, bij die ontmoetingen wordt gesproken over “verdere hulp aan Oekraïne en nadere sancties tegen Rusland.” Wat de hulp betreft is niet duidelijk of die zal bestaan uit financiële hulp of militaire hulp… of allebei.

Russisch gas

Die tweet werd gevolgd door een andere post waarin Rutte uitlegt dat het kabinet ook kijkt naar het gebruik van gas uit Rusland. “Op de agenda van de [Europese Raad] ook de gevolgen die de oorlog met zich meebrengt voor de veiligheidssituatie in Europa in brede zin en voor bijvoorbeeld de energieprijzen, schrijft hij. “Het toont eens te meer het belang van een snelle afbouw van de Europese afhankelijkheid van Russisch olie en gas.”

Eerder maakte de Russische president Vladimir Poetin bekend dat zijn land binnenkort alleen nog maar betalingen in roebels accepteert van zogenaamde “onvriendelijke staten.” Hij doelt daarmee onder meer op de EU.